Αγριογούρουνα εμφανίστηκαν σε παραλία της γαλλικής ριβιέρας – Δείτε βίντεο

Αγριογούρουνα εμφανίστηκαν σε παραλία της γαλλικής ριβιέρας και προσπαθούσαν να κλέψουν το φαγητό λουόμενων.

Η πεινασμένη οικογένεια αγριογούρουνων καταγράφηκε να εξερευνά την παραλία πριν κάτι τα τρομάξει, αναγκάζοντάς τα να τρέξουν μακριά πριν προλάβουν να κλέψουν τους λουόμενους, σε ένα βίντεο που έχει πλέον γίνει viral.

Var: les sangliers s'approchent de plus en plus des habitations et des plages pic.twitter.com/37YqSjgbWu August 13, 2026

Σύμφωνα με την Sun, τα αγριογούρουνα είναι συνηθισμένα σε όλη την Κυανή Ακτή και την επαρχία της Γαλλίας, αλλά καθώς ο πληθυσμός τους αυξάνεται, οι εμφανίσεις τους σε κατοικημένες περιοχές γίνονται όλο και πιο συχνές. Στην αναζήτηση τροφής, συχνά ταΐζονται από ανθρώπους ή τρώνε απευθείας από τους κάδους απορριμμάτων.



Όταν τα άγρια ζώα χάνουν τον φόβο τους για τον άνθρωπο, η εξοικείωση πυροδοτεί έναν κύκλο συγκρούσεων μεταξύ ανθρώπων και της άγριας πανίδας. Η απώλεια φόβου συμβαίνει συνήθως όταν η αστική επέκταση φτάνει μέχρι την επικράτειά τους ή όταν οι άνθρωποι, σκόπιμα ή ακούσια, τους παρέχουν τροφή μέσω υπερχειλισμένων κάδων απορριμμάτων, μπολ κατοικίδιων ή τροφής που τους δίνουν.