Μαύρη Θάλασσα: Drones έπληξαν δύο εμπορικά πλοία στο Ρένι της Ουκρανίας

Νέο περιστατικό με στόχο εμπορικά πλοία καταγράφηκε στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, εντείνοντας εκ νέου τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στις θαλάσσιες και ποτάμιες οδούς που συνδέονται με τα ουκρανικά λιμάνια.

Σύμφωνα με ενημέρωση ασφαλείας της EOS Marine, δύο πλοία γενικού φορτίου, τα T Moon (IMO 8917417) και Sea Line (IMO 9558048), επλήγησαν από drones στις 13 Αυγούστου 2026, ενώ βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του Ρένι της Ουκρανίας, στον ποταμό Δούναβη.

Από τα πλήγματα προκλήθηκαν δομικές ζημιές και μικρές εστίες φωτιάς και στα δύο πλοία. Τα πληρώματα κατάφεραν να θέσουν τις πυρκαγιές υπό έλεγχο και να τις κατασβέσουν, με τη συνδρομή των ουκρανικών αρχών.

Το σημαντικότερο είναι ότι, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματισμοί, ενώ δεν έχει αναφερθεί περιβαλλοντική επιβάρυνση από το περιστατικό.

Τα δύο πλοία παρέμειναν στην περιοχή του Ρένι, αναμένοντας λεπτομερείς τεχνικούς ελέγχους προκειμένου να αποτιμηθεί η έκταση των ζημιών και να αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις τους.

Η επίθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την εμπορική ναυτιλία, καθώς το Ρένι αποτελεί έναν από τους κρίσιμους κόμβους της Ουκρανίας στον Δούναβη. Τα παραδουνάβια λιμάνια απέκτησαν ακόμη μεγαλύτερο ρόλο μετά την έναρξη του πολέμου, λειτουργώντας ως εναλλακτική δίοδος για ουκρανικές εξαγωγές όταν η πρόσβαση στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας αντιμετώπιζε σοβαρούς περιορισμούς.

Το νέο περιστατικό δείχνει παράλληλα ότι ο κίνδυνος για την εμπορική ναυτιλία δεν περιορίζεται στην ανοικτή Μαύρη Θάλασσα. Επεκτείνεται και στις παραδουνάβιες εγκαταστάσεις και στις προσεγγίσεις των πλοίων προς αυτές, αυξάνοντας την πίεση σε πλοιοκτήτες, διαχειρίστριες εταιρείες, πληρώματα και ασφαλιστές.

Η EOS Marine χαρακτηρίζει την αξιοπιστία των πληροφοριών ως υψηλή και, μετά το περιστατικό, συνιστά στα πλοία της περιοχής συνεχή οπτική επιτήρηση και παρακολούθηση μέσω ραντάρ σε 24ωρη βάση, εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας και στενή παρακολούθηση των τοπικών και εθνικών προειδοποιήσεων για εναέριες απειλές.

Το χτύπημα στα T Moon και Sea Line έρχεται να προσθέσει ακόμη ένα περιστατικό στον αυξανόμενο κατάλογο κινδύνων που αντιμετωπίζει η εμπορική ναυτιλία στην ευρύτερη περιοχή, σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια των πλοίων και των λιμενικών υποδομών στη Μαύρη Θάλασσα και στον Δούναβη παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη.