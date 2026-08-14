Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο καθ’ ομολογίαν εμπρηστής της Σίνδου – “Από βλακεία έβαλα τις φωτιές”

Απολογήθηκε σήμερα στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης ο 59χρονος καθ’ ομολογίαν εμπρηστής στη Σίνδο, ο οποίος κυνικά παραδέχτηκε ότι έβαζε φωτιές, γιατί αισθανόταν πίεση από τη δουλειά του. Ο 59χρονος κατηγορείται για έξι φωτιές. Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα προφυλακίστηκε.

Σε σχετικό βίντεο φαινόταν να παρκάρει το μπλε αυτοκίνητό του και να βάζει φωτιές, έξι στον αριθμό από τις 8 έως τις 11 Αυγούστου. Η απολογία του κράτησε μία ώρα στον 2ο Τακτικό ανακριτή. Ο κατηγορούμενος δεν είχε δικηγόρο και ορίστηκε από την εισαγγελία Θεσσαλονίκης.

Επανέλαβε ότι από βλακεία έβαλε τις φωτιές όντας πιεσμένος από τη δουλειά του, ενώ σε μία από αυτές, όπως είπε, είχε πιει και δύο ποτήρια κρασί και δεν είχε πλήρη συναίσθηση του τι έκανε.

Όταν ο ανακριτής, σύμφωνα με πληροφορίες τον ρώτησε αν από την πίεση της δουλειάς σου και όντως από βλακεία έβαλε έξι φωτιές, ο ίδιος δεν είχε τι να απαντήσει, απλά κούνησε το κεφάλι του. Στη συνέχεια βρέθηκε έξω από το γραφείο του εισαγγελέα, και με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα προφυλακίστηκε.

Ο 59χρονος σε μία από τις φωτιές που έβαλε κλήθηκε η Πυροσβεστική να κλείσει τη σιδηροδρομική γραμμή που περνά το τρένο από τη Σίνδο, για το δρομολόγιο Θεσσαλονίκης Αθήνας. Σε μία δεύτερη περίπτωση, αυτή της φωτιάς της περασμένης Κυριακής, σηκώθηκε και ελικόπτερο για να κάνει κατάσβεση.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 59χρονος, κινούμενος με το όχημά του, φέρεται να έθεσε συνολικά έξι εστίες πυρκαγιάς σε ξηρά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις, στην περιοχή της Σίνδου. Μία εστία εκδηλώθηκε το Σάββατο 8 Αυγούστου 2026, από την οποία κάηκαν περίπου 20 στρέμματα αγροτικής έκτασης και μία την Κυριακή 9 Αυγούστου 2026, από την οποία κάηκαν περίπου 15 στρέμματα αγροτικής έκτασης. Την Τρίτη 11 Αυγούστου 2026, ο 59χρονος φέρεται να έθεσε τέσσερις ακόμη εστίες πυρκαγιάς στην ίδια περιοχή.

Του έχουν ασκηθεί διώξεις για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση με κίνδυνο για ξένα πράγματα και για τον άνθρωπο.

Η δικηγόρος του 59χρονου, Αναστασία Γκίκα, τόνισε πως ο εντολέας της έχει αποδεχτεί πλήρως τις πράξεις του. “Εμφανίζεται μετανιωμένος για ότι έχει κάνει. Επανέλαβε πως ό,τι έκανε το έκανε από ανοησία”.