Τα 4 λάθη που συσσωρεύουν κακή ενέργεια στο σπίτι, σύμφωνα με ειδικό στο Φενγκ Σούι

Σύμφωνα με το Φενγκ Σούι, όλα γύρω μας εκπέμπουν ενέργεια, ακόμη και το ίδιο μας το σπίτι. Η ροή αυτής της ενέργειας εξαρτάται από εμάς.

Όταν κυλάει ελεύθερα, η ατμόσφαιρα και η ευημερία μας ενισχύονται, ενώ όταν σταματά, μπορεί να δημιουργήσει αίσθημα στασιμότητας και κόπωσης.

Αυτή η ενέργεια παραμένει ενεργή καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ακόμη και τη νύχτα, γι’ αυτό η αρχαία φιλοσοφία δίνει μεγάλη σημασία στην κατάσταση του χώρου μας όταν κοιμόμαστε. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, το σώμα μας υποβάλλεται σε μια βαθιά διαδικασία αναγέννησης, και το περιβάλλον στο οποίο ξεκουραζόμαστε επηρεάζει άμεσα αυτή την ανανέωση.

Αν πηγαίνουμε για ύπνο με το σπίτι σε ισορροπία, καθαρό και τακτοποιημένο, η ενέργεια ρέει ομαλά, βοηθώντας μας να ξυπνήσουμε με καθαρό μυαλό, ανανεωμένοι και σε καλή διάθεση. Αντίθετα, η ακαταστασία μπλοκάρει την ενέργεια, με αποτέλεσμα να αισθανόμαστε εξαντλημένοι, αγχωμένοι, να μην κοιμόμαστε καλά και να έχουμε την αίσθηση ότι η ζωή μας έχει κολλήσει σε ένα σημείο.

Τα λάθη που συσσωρεύουν την κακή ενέργεια στο σπίτι

Η ειδικός στο Φενγκ Σούι, Irma Hernández, εξηγεί στο El Mueble πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη νύχτα για να δημιουργήσουμε θετική ενέργεια στο σπίτι μας.

Πόρτες και ντουλάπες

Η ιδέα είναι απλή: τακτοποιούμε τα πράγματα και ακολουθούμε μερικές καθημερινές συνήθειες πριν κοιμηθούμε. Ένα από τα πιο σημαντικά βήματα είναι να κρατάμε τις πόρτες της ντουλάπας κλειστές. Σύμφωνα με το Φενγκ Σούι, όταν οι ντουλάπες μένουν ανοιχτές, η ενέργεια διαχέεται, και ο χώρος δεν μπορεί να συγκρατήσει το «τσι» ή ζωτική ενέργεια. Ένα υπνοδωμάτιο με ανοιχτές ντουλάπες μπορεί να προκαλέσει αίσθημα αστάθειας, να ενθαρρύνει την ακαταστασία και να διαταράξει την αρμονία.

Μπάνιο

Ανάλογη προσοχή χρειάζεται και στο μπάνιο, που θεωρείται χώρος αποστράγγισης ενέργειας. Αν η πόρτα του μπάνιου μένει ανοιχτή, η θετική ενέργεια του σπιτιού μπορεί να διαφύγει, επηρεάζοντας τη διάθεση και την ευημερία των κατοίκων. Γι’ αυτό, η Irma Hernández προτείνει να κλείνουμε πάντα την πόρτα του μπάνιου πριν τον ύπνο.

Παπούτσια

Η τάξη στα παπούτσια είναι εξίσου σημαντική. Σύμφωνα με το Φενγκ Σούι, τα παπούτσια συμβολίζουν τα ταξίδια και την ενέργεια που φέρνουμε από έξω. Αν είναι σκορπισμένα, δημιουργούν ενεργειακό θόρυβο και εμποδίζουν την αρμονική ροή της ενέργειας που εισέρχεται από την πόρτα. Ιδανικά, πρέπει να φυλάσσονται σε παπουτσοθήκη, ενώ η είσοδος του σπιτιού να παραμένει καθαρή και τακτοποιημένη.

Κουζίνα

Η κουζίνα παίζει επίσης σημαντικό ρόλο, καθώς στο Φενγκ Σούι αντιπροσωπεύει την υγεία και την αφθονία. Αν παραμένει βρώμικη όλη τη νύχτα, η ενέργεια μένει σταθερή, δημιουργώντας αίσθημα ακαταστασίας και κόπωσης. Αντίθετα, αν καθαρίσουμε πιάτα, πάγκους και επιφάνειες πριν κοιμηθούμε, η νοητική μας διαύγεια και η οικογενειακή ευημερία ενισχύονται.

Τέλος, η Irma Hernández εξηγεί ότι είναι ωφέλιμο να αφήνουμε ένα μικρό φωτάκι στην κουζίνα, ακόμη και τη νύχτα, για να διατηρείται η ζωτική της ενέργεια. Η κουζίνα θεωρείται χώρος «γιανγκ», γεμάτος δυναμική και θετική ενέργεια, και ένα διακριτικό φως βοηθά να παραμένει ζωντανή αυτή η ενέργεια.