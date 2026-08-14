Τα τρία ζώδια που δεν θα περάσουν καθόλου καλά τον Δεκαπενταύγουστο – Νεύρα, άγχος και κούραση

Ο Δεκαπενταύγουστος καταφτάνει με γοργούς ρυθμούς, παρόλα αυτά για τρία ζώδια δεν θα είναι και τόσο ευχάριστος.

Παραδοσιακά συνδέεται με τη χαλάρωση, τις διακοπές και το γλέντι. Ωστόσο, το φετινό αστρολογικό σκηνικό κρύβει έντονες αντιθέσεις. Ενώ η κυρίαρχη σύνοδος του Ερμή με τον Δία στον Λέοντα φέρνει ενθουσιασμό και ευκαιρίες για πολλούς, η πρόσφατη Ηλιακή Έκλειψη και η θέση του Άρη δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ πίεσης, νεύρων και ανατροπών για συγκεκριμένους εκπροσώπους του ζωδιακού.

Ποια ζώδια θα επηρεαστούν περισσότερο;

Καρκίνος

Με τον Άρη να βρίσκεται στο ζώδιό σου, η ενέργειά σου είναι στα ύψη, αλλά δυστυχώς διοχετεύεται με λάθος τρόπο. Αντί για χαλάρωση, η μέρα φέρνει έντονο εκνευρισμό, τρέξιμο της τελευταίας στιγμής και σωματική κόπωση. Η κυκλοθυμία σου και η τάση των άλλων να σε πιέζουν μπορεί να οδηγήσουν σε εκρηκτικούς καυγάδες στο γιορτινό τραπέζι.

Βρες χρόνο να απομονωθείς για λίγο και μην αναλαμβάνεις όλες τις ευθύνες της διοργάνωσης στις πλάτες σου.

Σκορπιός

Για εσένα ο Δεκαπενταύγουστος δεν θα έχει την ξεγνοιασιά που αναζητάς. Η πίεση μετατοπίζεται στον άξονα καριέρας-οικογένειας. Νιώθεις ότι οι απαιτήσεις των γύρω σου (είτε συγγενών είτε επαγγελματικών εκκρεμοτήτων που σε ακολουθούν στις διακοπές) σε πνίγουν. Αν προσπαθήσεις να τα κάνεις όλα τέλεια για να τους ευχαριστήσεις όλους, θα ξεσπάσεις στον/στη σύντροφό σου ή σε κοντινά σου πρόσωπα.

﻿Βάλε ξεκάθαρα όρια. Πες «όχι» σε κοινωνικές υποχρεώσεις που σου προκαλούν ασφυξία.

Αιγόκερως

Το μυαλό σου είναι κολλημένο στο χρήμα και στο μέλλον. Ξαφνικά έξοδα, ακυρώσεις ή η αίσθηση ότι ξοδεύεις περισσότερα από όσα αντέχει ο προϋπολογισμός σου για τις διακοπές, σου χαλάνε τη διάθεση. Αν κάτσεις να λογαριάσεις κάθε ευρώ ανήμερα της γιορτής, το μόνο που θα καταφέρεις είναι να μεταδώσεις το άγχος σου και στους υπόλοιπους.

Αποδέξου ότι κάποιες δαπάνες είναι εκτός προγράμματος. Εστίασε στην καλή παρέα που δεν κοστίζει τίποτα.