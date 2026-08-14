Περιπολία Σέϊχ Σου: Τα αεροπλάνα της αερολέσχης Θεσσαλονίκης στη “μάχη” της πυροπροστασίας

Στη μάχη για την έγκαιρη ανίχνευση των δασικών πυρκαγιών σημαντικό ρόλο παίζουν και τα ελαφρά αεροσκάφη εναέριας επιτήρησης, που εντοπίζουν καπνό και ύποπτες εστίες πριν η φωτιά πάρει διαστάσεις.

Η κάμερα της ΕΡΤ και η δημοσιογράφος Λία Χριστάρα βρέθηκαν σε μία τέτοια πτήση, καταγράφοντας από ψηλά πώς οργανώνεται η επιτήρηση των δασικών εκτάσεων.

Συνολικά 35 εθελοντές χειριστές αεροσκαφών περιπολούν από αέρος δύο φορές την εβδομάδα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Θάσο, Έβρο και Σαμοθράκη.

Το πρόγραμμα των εναέριων ξεκίνησε μετά από την μεγάλη πυρκαγιά του 1997 στο δάσος του Σέιχ Σου με τους εθελοντές να συμβάλουν και σε άλλους τομείς όπως στην θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού, όταν παρατηρείται ρύπανση.