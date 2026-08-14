30 φράσεις για να πεις “όχι” χωρίς να νιώθεις ενοχές

Μια απάντηση που πρέπει να είναι απολύτως σεβαστή, σε οποιαδήποτε συνθήκη, είναι το «όχι». Το όχι σημαίνει όχι και είναι αδιαπραγμάτευτο, σε οικογενειακό, ερωτικό, φιλικό, σχεσιακό, εργασιακό, κοινωνικό και γενικότερα σε οποιοδήποτε επίπεδο αφορά τη ζωή σου, και πρέπει να γίνεται πάντα σεβαστό. Διαφορετικά πρέπει να υπάρχουν συνέπειες έως και νομικές κυρώσεις.

Υπάρχουν όμως και φορές που κάποιος άνθρωπος μπορεί να βρεθεί σε δύσκολη θέση να πει όχι, είτε γιατί δεν θέλει να πληγώσει κάποιο άτομο που αγαπάει, είτε γιατί δε θέλει να φανεί αγενής. Όπως π.χ να αρνηθεί μια πρόσκληση σε ένα πάρτι γενεθλίων, επειδή είναι κουρασμένος.

Επίσης, είναι γνωστό ότι πολλοί άνθρωποι, επειδή θέλουν να είναι ευχάριστοι και να μη δημιουργούν άβολες καταστάσεις, δυσκολεύονται να βάλουν τα προσωπικά τους όρια, και τοποθετούν τις ανάγκες τους σε 2η μοίρα, με αποτέλεσμα να μην θέτουν τα όριά τους. Τα όρια είναι επί της ουσίας μια αόρατη γραμμή που ορίζει ποιες συμπεριφορές θεωρείς αποδεκτές για εσένα.

Τα όρια μπορεί να είναι φυσικά (π.χ. «μη με αγγίζεις») ή συναισθηματικά («μη μου λες ψέματα»). Μπορούν επίσης να αφορούν τον χρόνο ή τον χώρο σου (π.χ. «όταν κάνω x, y ή z, σεβάσου τον χρόνο μου και κατανόησε ότι δεν θα μπορώ να μιλήσω ή να κάνω παρέα μαζί σου μέχρι να ολοκληρώσω τα x, y ή z») και είναι σημαντική μορφή αυτοφροντίδας.

Αν λοιπόν τα παραπάνω δεν σου φαίνονται άγνωστα και δυσκολεύεσαι ορισμένες φορές να πεις απλά «όχι», υπάρχουν 30 τρόποι για να αρνηθείς μια πρόταση με πολύ ευγενικό τρόπο, τους οποίους και σου παρουσιάζουμε παρακάτω:

30 φράσεις για να πεις το «όχι» χωρίς ενοχές

1. «Όχι, ευχαριστώ, δεν θα μπορέσω να έρθω».

2. «Συγγνώμη, δεν θα μπορούσα να του δώσω την προσοχή που του αξίζει».

3. «Είναι πολύ όμορφο που με σκέφτηκες, αλλά αυτή την περίοδο έχω ήδη πάρα πολλά στο πρόγραμμά μου».

4. «Δυστυχώς, δεν είναι καλή στιγμή».

5. «Αυτή τη στιγμή πρέπει να επικεντρωθώ σε κάτι άλλο».

6. «Συγγνώμη, απλώς δεν έχω διάθεση για κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή».

7. «Ακούγεται υπέροχο, αλλά δεν μπορώ να δεσμευτώ».

8. «Αυτή την περίοδο ξεκαθαρίζω τα πράγματά μου και δεν θέλω να προσθέσω άλλα».

9. «Συγγνώμη! Προσπαθώ να περιορίσω τις υποχρεώσεις μου προς την οικογένεια και πρέπει να πω όχι».

10. «Όχι, ευχαριστώ, έχω ήδη κανονίσει κάτι άλλο».

11. «Δεν μπορώ να είμαι διαθέσιμη εκείνη την ώρα».

12. «Δεν είναι κάτι που νιώθω ότι μου ταιριάζει, αλλά μπορώ να σε φέρω σε επαφή με…»

13. «Έχω ήδη πάρα πολλά στο κεφάλι μου αυτή τη στιγμή».

14. «Θα ήθελα πολύ, αλλά έχω ήδη δεσμευτεί».

15. «Μακάρι να μπορούσα να το κάνω, αλλά δεν μπορώ».

16. «Δυστυχώς, δεν μπορώ να το χωρέσω στο πρόγραμμά μου».

17. «Ίσως κάποια άλλη περίοδο, όταν τα πράγματα θα έχουν ηρεμήσει».

18. «Αυτή τη στιγμή έχω φτάσει στα όριά μου, οπότε θα χρειαστεί να το αφήσουμε για αργότερα».

19. «Αυτή τη φορά θα χρειαστεί να απέχω».

20. «Παίρνω λίγο χρόνο για τον εαυτό μου».

21. «Ευχαριστώ που με σκέφτηκες, αλλά δεν μπορώ».

22. «Δεν είμαι το κατάλληλο άτομο γι’ αυτό».

23. «Αυτή την περίοδο δεν αναλαμβάνω καινούργια πράγματα».

24. «Αυτή την περίοδο κάνω λιγότερα, ώστε να περνάω περισσότερο χρόνο με την οικογένειά μου».

25. «Όχι, ευχαριστώ, αλλά ακούγεται υπέροχο».

26. «Ακούγεται σαν να ψάχνεις κάτι που δεν μπορώ να σου προσφέρω αυτή τη στιγμή».

27. «Δεν θα μπορέσω να βοηθήσω αυτή τη φορά».

28. «Δεν μπορώ να διαθέσω τον χρόνο που χρειάζεται».

29. «Με τιμά πολύ, αλλά δεν μπορώ».

30. «Είναι πολύ όμορφο, αλλά δεν έχω χώρο γι’ αυτό».

Πηγή: ladylike.gr