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Γαλλία: Όχι στην απαγόρευση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών λέει το Συνταγματικό Συμβούλιο

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας μπλόκαρε το μέτρο της απαγόρευσης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, κρίνοντας ότι το συνιστά «δυσανάλογη παραβίαση» της ελευθερίας της έκφρασης.

Το Συμβούλιο έκρινε ότι το Άρθρο 1 του νόμου που αποσκοπεί στην προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους που ενέχει η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης «συνιστά παραβίαση που δεν είναι ούτε κατάλληλη, ούτε απαραίτητη ούτε αναλογική» για την ελευθερία της έκφρασης και της επικοινωνίας των ατόμων κάτω των 15 ετών.

«Απαγορεύοντας στους ανηλίκους κάτω των δεκαπέντε ετών ‌να έχουν πρόσβαση σε ορισμένες ‌διαδικτυακές ‌υπηρεσίες, ο νόμος απαιτεί εκ φύσεως από κάθε πρόσωπο, ακόμη και από ενήλικες, να αποδείξει την ηλικία του ‌πριν αποκτήσει πρόσβαση σε αυτές», ανέφερε το Συνταγματικό Συμβούλιο στην ​απόφασή του. «Ωστόσο, ​επειδή δεν προσδιόρισε τους όρους ​και τα όρια υπό ‌τα οποία πρέπει να παρέχεται η εν λόγω απόδειξη, ο ⁠νομοθέτης ​δεν έχει θεσπίσει τις ⁠απαραίτητες νομικές εγγυήσεις για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με αυτές τις απαιτήσεις», πρόσθεσε.

Το Συνταγματικό Συμβούλιο, το οποίο εξέτασε μόνο το Άρθρο 1, δεν αποφάνθηκε για την απαγόρευση χρήσης κινητών τηλεφώνων στα λύκεια από την 1η Σεπτεμβρίου, η οποία περιλαμβάνεται στην ίδια νομοθεσία.

Social media Γαλλία

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