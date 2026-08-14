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Κύπελλο Ελλάδας: Οι διαιτητές για Άρη και Ηρακλή

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Ορίστηκαν οι διαιτητές για τα ματς του 2ου προκριματικού γύρου του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Στο Ηρακλής-Βόλος θα είναι ο Ντάουλας, ενώ στη Λιβαδειά θα διευθύνει την αναμέτρηση ο Τσέτσιλας.

Υπενθυμίζεται ότι ο 2ος γύρος έχει ήδη ξεκινήσει με την αναμέτρηση της ΑΕΛ με τα Τρίκαλα, με τους βυσσινί να εξασφαλίζουν την πρόκριση με το άνετο 4-0.

Τα υπόλοιπα ματς θα διεξαχθούν σε τέσσερις διαφορετικές ημερομηνίες. Την προσεχή εβδομάδα υπάρχουν αγώνες σε τρεις μέρες.

Αναλυτικά οι ορισμοί:

Δευτέρα 17 Αυγούστου

Athens Kallithea-Λάρισα, 17:00, Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας: Τουλούμης , Παγουρτζής, Παπαδόπουλος

Αναγέννηση Καρδίτσας-Άρης, 18:00, Μακεδονικού Νεάπολης: Κατοίκος, Μπουξμπάουμ, Κολλιάκος

Ηρακλής-Βόλος Ν.Π.Σ., 21:00, Δημοτικό Στάδιο Σερρών: Νταούλας, Κόλλιας, Βαλιώτης

Τρίτη 18 Αυγούστου

Ατρόμητος Αθηνών – ΠΑΣ Πύργος, 19:00, Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου: Τσιμεντερίδης, Πάτρας, Νταβέλας

Λεβαδειακός – Asteras AKTOR, 21:00, Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς: Τσέτσιλας, Μωυσιάδης, Φραγκιαδάκης

Τετάρτη 19 Αυγούστου

Νίκη Βόλου – Πανιώνιος, 17:00, “Παντελής Μαγουλάς”: Αργυρόπουλος, Μποζατζίδης, Κούντουρας

Νέστος Χρυσούπολης – Απόλλων Καλαμαριάς, 17:00, ΔΑΚ Χρυσούπολης: Τομαράς, Μαυρίδης, Χρυσαΐδης

Ζάκυνθος – Κηφισιά, 17:00, Δημοτικό Στάδιο Καισαριανής “Μιχ. Κρητικόπουλος”: Ανδριανός, Λιόντος, Θανασιάς

Καλαμάτα – Παναιτωλικός, 17:15, Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας (χωρίς παρουσία θεατών): Φίτσας, Κωνσταντίνου, Στεφανής

Δευτέρα 24 Αυγούστου

Ελλάς Σύρου – Μαρκό, 17:30, Δημοτικό Στάδιο Ερμούπολης: Αντωνίου, Παύλος, Μαρκαντωνάτος

Πηγή: metrosport.gr

Κύπελλο Ελλάδας

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