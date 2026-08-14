Σοκ στις ΗΠΑ: 17χρονος σκότωσε μητέρα και αδελφό αφού έφτιαχνε ιστορίες στο ChatGPT για τη δολοφονία της οικογένειάς του

Για τον φόνο της 45χρονης μητέρας του και του 14χρονου αδελφού του συνελήφθη στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ ο 17χρονος Αρτζούν Αραβίντ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 17χρονος πριν τη διπλή δολοφονία, είχε χρησιμοποιήσει το ChatGPT για να δημιουργήσει ανατριχιαστικές «ιστορίες φαντασίας» σχετικά με τη δολοφονία της οικογένειάς του.

Η 45χρονη, Σούντα Βενκατεσάν, και ο 14χρονος, Σιντάρτ Αραβίντ, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι της οικογένειας στο Άκτον της Μασαχουσέτης, το βράδυ της Τρίτης.

😲😡Used ChatGPT to explore "Gothic-Style" Stories About Killing his Family, Father Hid Knives😠



⚖️Massachusetts vs Arjun Aravind (17)⚖️Arraigned in Concord District Court without bail for the murders of his 45-year-old mother, Sudha Venkatesan, and 14-year-old brother,… pic.twitter.com/wRpMMSJRFx — American Crime Stories (@AmericanCrime01) August 13, 2026

Όπως δήλωσε η εισαγγελέας της κομητείας Μίντλσεξ, Μάριαν Ράιαν για τον 17χρονο που ήταν μαθητής λυκείου, είχε παρουσιάσει το τελευταίο διάστημα «ανησυχητική συμπεριφορά» πριν από τις δολοφονίες, μεταξύ άλλων χρησιμοποιώντας το chatbot τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσει «θεωρητικές ιδέες ή ιστορίες φαντασίας σχετικά με τη δολοφονία της οικογένειάς του».

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε όταν ο πατέρας του 17χρονου επικοινώνησε με την αστυνομία και ανέφερε ότι ένας δάσκαλος που είχε έρθει για ιδιαίτερο μάθημα δεν μπορούσε να μπει στο σπίτι. Ο σύζυγος της 45χρονης είχε μιλήσει για τελευταία φορά με τη σύζυγό του νωρίτερα εκείνο το πρωί, πριν φύγει για τη δουλειά.

Όταν η αστυνομία μπήκε στο σπίτι βρήκε τον 14χρονο νεκρό στον πρώτο όροφο, ενώ η μητέρα του εντοπίστηκε στο υπόγειο.

🚨District Attorney #Marian_Ryan said 17-year-old #ArjunAravind "had recently been demonstrating some disturbing behavior, including using the internet & #ChatGPT to make searches for theoretical ideas or fantasy stories regarding the killing of his family."



◾️Arjun Aravind has… — Siraj Noorani (@sirajnoorani) August 13, 2026

Ο Αραβίντ, ο οποίος διέφυγε με το αυτοκίνητο της μητέρας του, συνελήφθη μια ημέρα αργότερα σε γειτονική πόλη όταν τον εντόπισαν αστυνομικοί σε τυχαίο έλεγχο έξω από κατάστημα.