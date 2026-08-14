MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Σοκ στις ΗΠΑ: 17χρονος σκότωσε μητέρα και αδελφό αφού έφτιαχνε ιστορίες στο ChatGPT για τη δολοφονία της οικογένειάς του

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Για τον φόνο της 45χρονης μητέρας του και του 14χρονου αδελφού του συνελήφθη στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ ο 17χρονος Αρτζούν Αραβίντ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 17χρονος πριν τη διπλή δολοφονία, είχε χρησιμοποιήσει το ChatGPT για να δημιουργήσει ανατριχιαστικές «ιστορίες φαντασίας» σχετικά με τη δολοφονία της οικογένειάς του.

Η 45χρονη, Σούντα Βενκατεσάν, και ο 14χρονος, Σιντάρτ Αραβίντ, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι της οικογένειας στο Άκτον της Μασαχουσέτης, το βράδυ της Τρίτης.

Όπως δήλωσε η εισαγγελέας της κομητείας Μίντλσεξ, Μάριαν Ράιαν για τον 17χρονο που ήταν μαθητής λυκείου, είχε παρουσιάσει το τελευταίο διάστημα «ανησυχητική συμπεριφορά» πριν από τις δολοφονίες, μεταξύ άλλων χρησιμοποιώντας το chatbot τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσει «θεωρητικές ιδέες ή ιστορίες φαντασίας σχετικά με τη δολοφονία της οικογένειάς του».

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε όταν ο πατέρας του 17χρονου επικοινώνησε με την αστυνομία και ανέφερε ότι ένας δάσκαλος που είχε έρθει για ιδιαίτερο μάθημα δεν μπορούσε να μπει στο σπίτι. Ο σύζυγος της 45χρονης είχε μιλήσει για τελευταία φορά με τη σύζυγό του νωρίτερα εκείνο το πρωί, πριν φύγει για τη δουλειά.

Όταν η αστυνομία μπήκε στο σπίτι βρήκε τον 14χρονο νεκρό στον πρώτο όροφο, ενώ η μητέρα του εντοπίστηκε στο υπόγειο.

Ο Αραβίντ, ο οποίος διέφυγε με το αυτοκίνητο της μητέρας του, συνελήφθη μια ημέρα αργότερα σε γειτονική πόλη όταν τον εντόπισαν αστυνομικοί σε τυχαίο έλεγχο έξω από κατάστημα.

ΗΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Φωτιά στη Σίβηρη: Ισχυρή παρουσία της ΕΛ.ΑΣ. για την εκκένωση και την κυκλοφορία – Πού γίνονται εκτροπές

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Τι πληρώνεται από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 14 Αυγούστου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Συγκινητική στιγμή στη Χαλκιδική: Η διάσωση ενός βρέφους λίγων μηνών μέσα στη λαίλαπα της φωτιάς – Δείτε βίντεο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ώρα πριν

Κοντά στα 87 δολάρια το Brent, σε στάση αναμονής για την έκβαση των προσπαθειών επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ

ΣΧΕΣΕΙΣ 9 ώρες πριν

Υπάρχει ο έρωτας με την πρώτη ματιά: Τι λέει η επιστήμη

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Πότε καταβάλλονται τα χρήματα – Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία