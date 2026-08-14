Χαλκιδική: Ξυλοκόπησαν οδηγό απορριμματοφόρου για μια παρατήρηση – Δείτε βίντεο

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από δύο άτομα έπεσε οδηγός στον Άγιο Νικόλαο, στη Σιθωνία Χαλκιδικής.



Όλα ξεκίνησαν από μία παρατήρηση, όπως λέει το θύμα στον ALPHA. Οι τρεις οδηγοί φέρονται πως μπήκαν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και ο οδηγός του απορριμματοφόρου τους είπε να μετακινηθούν για να μην προκληθεί ατύχημα.



Δύο από τους οδηγούς, κατέβηκαν από τα αυτοκίνητά τους και επιτέθηκαν με γροθιές στον εργαζόμενο, χτυπώντας τον σε πρόσωπο και σώμα. «Ανέβηκε πάνω στο φορτηγό, μπήκε μέσα ολόκληρος. Ο άλλος από πίσω, ο δεύτερος, ήταν στα σκαλοπάτια του φορτηγού και χτυπούσαν και οι δύο. Ήταν τα χτυπήματα συνεχόμενα στο κεφάλι, στα πλευρά», είπε ο οδηγός του απορριμματοφόρου.

«Έχει ένα κομμάτι δρόμου γύρω στα 500 μέτρα και εκεί ήταν μποτιλιαρισμένος. Όπως ήμασταν σταματημένοι αντιλήφθηκα ένα αυτοκίνητο με σερβικές πινακίδες να βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα και να αρχίζει να περνάει πολλαπλά αμάξια με μεγάλη ταχύτητα. Έβγαλα το χέρι και το σώμα μου έξω από το παράθυρο και του έκανα νόημα να μπει από πίσω επειδή ερχόταν το αυτοκίνητο από την απέναντι πλευρά» περιέγραψε ο οδηγός.



Αδιαφορώντας για τους υπόλοιπους οδηγούς τα τρία οχήματα έκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. «Κατέβηκαν και οι τρεις Σέρβοι από τα αμάξια. Φώναζε εκνευρισμένος αυτός, δεν κατάλαβα τι έλεγε. Κάποια στιγμή, ξαφνικά, ανοίγει την πόρτα από το αυτοκίνητο, χώνεται μέσα και αρχίζει να με χτυπάει στο κεφάλι», είπε ο οδηγός του απορριμματοφόρου.



Οι τρεις οδηγοί μπήκαν στα αυτοκίνητά τους και αποχώρησαν. Ο οδηγός του απορριμματοφόρου είπε πως έχει ένα τραύμα στο φρύδι, μώλωπες στο κεφάλι, την μύτη, τα πλευρά και τα χέρια.



Σε εξέλιξη είναι η έρευνα της ΕΛΑΣ για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών.