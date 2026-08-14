Θεσσαλονίκη: Υπό έλεγχο η φωτιά στον Λαχανά – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Λαχανά Θεσσαλονίκης, σήμερα 14 Αυγούστου 2026, περίπου στις 18:30.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 14 Αυγούστου 2026, περίπου στις 18:30.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα καθώς και Εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Λαγκαδά.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης