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Θεσσαλονίκη: Υπό έλεγχο η φωτιά στον Λαχανά – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Αρχείο Intime
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Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Λαχανά Θεσσαλονίκης, σήμερα 14 Αυγούστου 2026, περίπου στις 18:30.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 14 Αυγούστου 2026, περίπου στις 18:30.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα καθώς και Εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Λαγκαδά.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη Φωτιά

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