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Φωτιά στη Σίβηρη: Στον εισαγγελέα Πολυγύρου οι δύο υπεύθυνοι εργολάβοι του ΔΕΔΔΗΕ

Intime
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Δικογραφία σε βάρος των υπευθύνων εργολάβων του ΔΕΔΔΗΕ που σχετίζονται με τον καθαρισμό της βλάστησης, αλλά και του υπεύθυνου δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ σχηματίστηκε από το τοπικό κλιμάκιο Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, για την καταστροφική φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ και της δημοσιογράφου Δέσποινας Κρητικού, πραγματοποιήθηκε αυτοψία στο σημείο από όπου προέκυψε η τεκμηρίωση της αιτίας πρόκλησης της πυρκαγιάς στη Σίβηρη, παρουσία δικαστικού πραγματογνώμονα.

Οι δύο αρμόδιοι του ΔΕΔΔΗΕ παρουσιάστηκαν αυτοβούλως με τη δικηγόρο τους σήμερα (14/8) στον εισαγγελέα Πολύγυρου και αφέθηκαν ελεύθεροι. Έχει διαταχθεί προκαταρκτική έρευνα, προκειμένου να αναζητηθούν και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.

ΔΕΔΔΗΕ Σίβηρη Φωτιά

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