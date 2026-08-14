Η Αριάνα Γκράντε επιβεβαίωσε ότι είναι ξανά μαζί με τον πρώην σύντροφό της – Οι κοινές φωτογραφίες τους στο Instagram

Μία δεύτερη ευκαιρία στη σχέση με τον πρώην σύντροφό της φαίνεται πως έδωσε η Αριάνα Γκράντε, όπως έγινε γνωστό μέσω των κοινών φωτογραφιών τους στα social media.

Το τελευταίο διάστημα υπήρχαν αρκετές ενδείξεις ότι οι δυο τους έχουν έρθει ξανά κοντά. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου, η τραγουδίστρια προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κοινοποιώντας ένα καρουζέλ με εικόνες, στο οποίο εμφανίζεται και ο Ρίκι Άλβαρεζ.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, οι δυο τους ποζάρουν μπροστά σε καθρέφτη, ενώ σε άλλη η Γκράντε, φορώντας φτερά νεράιδας, στρέφεται προς τον πρώην χορευτή της, Άλβαρεζ, ο οποίος τραβά τη φωτογραφία. Η τραγουδίστρια τον έκανε tag και στις δύο εικόνες.

Δείτε την ανάρτησή της