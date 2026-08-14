Ο Λουίτζι Μαντζιόνε δήλωσε ένοχος για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare – “Τον πυροβόλησα και πέθανε”

Ένοχος δήλωσε ο Λουίτζι Μαντζιόνε, που κατηγορείται για τη δολοφονία του CEO της «UnitedHealthcare» το 2024. Ο νεαρός παρουσιάστηκε ενώπιον δικαστηρίου του Μανχάταν της Νέας Υόρκης, την Παρασκευή (14.08.2026).

Στις 4 Δεκεμβρίου του 2024, ο Λουίτζι Μαντιόνε πυροβόλησε και σκότωσε στο Μανχάταν τον 50χρονο Μπράιαν Τόμσον, διευθυντικό στέλεχος της μεγάλης αμερικανικής εταιρείας ασφάλισης «UnitedHealthcare».

Στόχος του, όπως είχε δηλώσει, ήταν να πάρει εκδίκηση από το αμερικανικό σύστημα υγειονομικής ασφάλισης και τις αδικίες που δημιουργούσε.

«Το πρωί της 4ης Δεκεμβρίου, πυροβόλησα εναντίον του Τόμσον στο Μανχάταν και εκείνος πέθανε», δήλωσε χαρακτηριστικά στο δικαστήριο, προσθέτοντας πως γνώριζε ότι αυτό που έκανε ήταν «παράνομο».

Παράλληλα, παραδέχθηκε την ενοχή του και στις κατηγορίες παρενόχλησης σχετικά με την παρακολούθηση του θύματός του.

Η ομολογία ενοχής αποτρέπει τη διεξαγωγή ομοσπονδιακής δίκης στην υπόθεση που, παρότι προκάλεσε τη δημόσια καταδίκη, αντανακλά την απόγνωση των Αμερικανών απέναντι στις πρακτικές του κλάδου της ασφάλισης υγείας. Του επιτρέπει επίσης να ζητήσει την απόσυρση των κατηγοριών για φόνο που έχουν απαγγελθεί σε πολιτειακό επίπεδο.

Εάν κριθεί ένοχος για φόνο δευτέρου βαθμού, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης από 25 έτη έως ισόβια.

Η χήρα του δολοφονηθέντος διευθύνοντος συμβούλου της «UnitedHealthcare», Μπράιαν Τόμσον, καθόταν στην πρώτη σειρά της αίθουσας μαζί με άλλα μέλη της οικογένειάς του.

Προσοχή η εικόνα που ακολουθεί είναι σκληρή:

NEW: Luigi Mangione pleads guilty to federal stalking charges in 2024 killing of UnitedHealthcare CEO Brian Thompson; ‘I shot Mr. Thompson’ pic.twitter.com/vbUcPGsRMO — Rapid Report (@RapidReport2025) August 14, 2026

Ο Μαντζιόνε, 28 ετών, είχε δηλώσει αθώος τον Απρίλιο του 2025 για τις κατηγορίες δολοφονίας, κατοχής όπλων και παρενόχλησης που του απήγγειλαν οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς του Μανχάταν.

Αφού ο Μαντζιόνε δήλωσε την πρόθεσή του να δηλώσει ένοχος για την κατηγορία stalking, πως παρακολουθούσε δηλαδή τον Τόμσον με πρόθεση να τον σκοτώσει, η ομοσπονδιακή δικαστής, Μάργκαρετ Γκάρνετ τού έθεσε μία σειρά ερωτήσεων με σκοπό να βεβαιωθεί ότι κατανοούσε τις συνέπειες μίας ομολογίας ενοχής.

Ο Μαντζιόνε απάντησε αρνητικά, ερωτηθείς αν είχε υποβληθεί ποτέ σε θεραπεία ή νοσηλευτεί λόγω ψυχικής ασθένειας.

Σύμφωνα με το Reuters, μιλούσε με σαφήνεια και συνοχή.

Οι δικηγόροι του και οι εισαγγελείς δήλωσαν στην Γκάρνετ ότι ήταν ψυχικά ικανός να δηλώσει εν γνώσει του ένοχος, και η δικαστής συμφώνησε.

Η Γκάρνετ όρισε την έκδοση της ποινής του για τη 18η Δεκεμβρίου.