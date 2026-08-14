Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης: Έμεινε 7η στα 1500μ ελεύθερο η Βασιλάκη – Δείτε βίντεο

Μετά από τρεις εξαιρετικές κούρσες, δύο στα 800μ. και μία στα προκριματικά των 1.500μ, η Άρτεμις Βασιλάκη φάνηκε για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού να καταβάλλεται από την κούραση.

Η 20χρονη κολυμβήτρια έμεινε μακριά από το εκπληκτικό πανελλήνιο ρεκόρ (16:13.83) που πέτυχε στον χθεσινό (13/8) προκριματικό και περιορίστηκε στην έβδομη θέση του τελικού των 1.500μ. ελεύθερο με 16:21.26, λίγο πιο αργό δηλαδή από το χρόνο με τον οποίο πήγε στη γαλλική πρωτεύουσα, τον οποίο βέβαια συνέτριψε χθες.

Η Ιταλίδα Σιμόνα Κουανταρέλα κατέκτησε το 10ο χρυσό της μετάλλιο στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα (τέταρτο στα 1.500μ.), πετυχαίνοντας μάλιστα ρεκόρ αγώνων με 15:46.22. Το βάθρο ήταν πανομοιότυπο με εκείνο των 800μ., καθώς οι Γερμανίδες Ιζαμπελ Γκόζε και Μάγια Βέρνερ πήραν και πάλι τη δεύτερη και την τρίτη θέση, με 15:49.31 και 15:52.50 αντίστοιχα.



Τα αποτελέσματα του τελικού στα 1.500μ. ελεύθερο γυναικών:





1. Σιμόνα Κουανταρέλα (Ιταλία) 15:46.22 (ρεκόρ αγώνων)

2. Ιζαμπελ Γκόζε (Γερμανία) 15:49.31



3. Μάγια Βέρνερ (Γερμανία) 15:52.50



4. Βίβιεν Γιακλ (Ουγγαρία) 15:57.39



5. Ξένια Μισάρινα (Ουδέτερη/Ρωσία) 16:09.12



6. Ανχελα Μαρτίνεθ (Ισπανία) 16:20.35



7. Αρτεμις Βασιλάκη (ΕΛΛΑΔΑ) 16:21.26



8. Μαρία ντε Βαλντές (Ισπανία) 16:32.71