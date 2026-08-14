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Τραμπ: Πολύ σύντομα θα κηρύξω τα Στενά του Ορμούζ έδαφος των ΗΠΑ

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THESTIVAL TEAM

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Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ανακηρύξουν τα Στενά του Ορμούζ αμερικανικό έδαφος, είπε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό, πέρα από το ότι θα γίνει «πολύ σύντομα».

Σε ομιλία του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο Ιράν και την κατάσταση στο μέτωπο του πολέμου που άρχισε πριν από σχεδόν έξι μήνες.

Προέβη, μεταξύ άλλων σε αυτόν τον ισχυρισμό για την «προσάρτηση» των Στενών.

Είπε ακόμη ότι «αυτό που προσφέρουμε είναι μια μεγάλη υπηρεσία για τον κόσμο, όχι μόνο για εμάς, αλλά για τον κόσμο».

Όσο για την επίδραση του πολέμου στις τιμές των καυσίμων, ένα ζήτημα που πάντα «καίει» τους Αμερικανούς, ο Τραμπ εμφανίστηκε εντελώς απρόθυμος να απολογηθεί: «Όταν πρέπει να πληρώσετε λίγο περισσότερο για τη βενζίνη σας, δεν θα ζητήσω ποτέ συγγνώμη. Έκανα το σωστό».

Όπως εξήγησε μάλιστα «μια πολύ σατανική χώρα δεν μπορεί να διαθέτει πυρηνικά όπλα».

Ντόναλντ Τραμπ Στενά του Ορμούζ

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