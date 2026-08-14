Τουρκικά ΜΜΕ: Ο ΠΑΟΚ έφτασε σε συμφωνία με την Σάμσουνσπορ για τον Εντιαγέ

Για συμφωνία ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Σάμσουνσπορ με φόντο την απόκτηση του Σερίφ Εντιαγέ, κάνουν λόγο τουρκικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, ο Δικέφαλος φαίνεται να έχει βρει στο πρόσωπο του 30χρονου τον ποδοσφαιριστή που ψάχνει για την ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Σενεγαλέζος αποκτήθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα την σεζόν 2023-24 έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ την περσινή σεζόν μετακόμισε στην Τουρκία για λογαριασμό της Σάμσουνσπορ, με το κόστος της μεταγραφής να κυμαίνεται στο ίδιο ύψος.

Την σεζόν 2023-24 ο Ερυθρός Αστέρας δαπάνησε 4 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τον Σενεγαλέζο, ενώ την περσινή σεζόν μετακόμισε στην Τουρκία για λογαριασμό της Σάμσουνσπορ, με το κόστος της μεταγραφής να κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο κατέγραψε 26 συμμετοχές στις εγχώριες διοργανώσεις (τουρκικό πρωτάθλημα και κύπελλο), με απολογισμό 8 γκολ και 3 ασίστ.

Συνυπολογίζοντας τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Σάμσουνσπορ στα προκριματικά του Champions League και στο Conference League, ολοκλήρωσε τη χρονιά με 12 τέρματα και 5 ασίστ σε συνολικά 34 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.

🔴 ÖZEL | Samsunspor ve Paok, Cherif Ndiaye’nin transferi konusunda anlaşma sağladı!



▪️ Cherif Ndiaye, imza için Yunanistan’a davet edildi. pic.twitter.com/f4dGP71Hf7 — Spor Depor (@spordepormedya) August 14, 2026

Πηγή: sdna.gr