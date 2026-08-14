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Φωτιά στην περιοχή Βάρδα Ηλείας – Στη μάχη και εναέρια μέσα

Αρχείο Intime
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Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:30.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες και 7 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Ανδραβιδας – Κυλλήνης.

Η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

Ηλεία Φωτιά

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