Φωτιά στην περιοχή Βάρδα Ηλείας – Στη μάχη και εναέρια μέσα

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:30.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες και 7 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Ανδραβιδας – Κυλλήνης.

Η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.