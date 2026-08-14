ΤΩΡΑ: Φωτιά στη Θεσσαλονίκη – Στη μάχη δύο εναέρια μέσα
Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση βρίσκεται σε εξέλιξη στον Λαχανά Θεσσαλονίκης.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 14 Αυγούστου 2026, περίπου στις 18:30.
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα καθώς και Εθελοντές.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.
Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Λαγκαδά.
Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης