MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: Πάντα στη ζωή μου υπερασπίστηκα το δίκαιο, την κοινωνία, τη δημοκρατία. Και αυτό θα συνεχίσω να κάνω

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με σημερινή ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπενθυμίζει ότι «σαν σήμερα πριν 11 χρόνια ψηφίστηκε το Τρίτο Μνημόνιο. Το ψήφισαν όχι μόνον ο Τσίπρας-Καμένος και όσοι τον ακολούθησαν, αλλά και ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-Ποτάμι».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι «Ο σημερινός Πρωθυπουργός ήταν τότε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΝΔ. Και υπερψήφισε όλα τα Μνημονιακά Νομοσχέδια του Τσίπρα». Παράλληλα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δηλώνει: «Πάντα στη ζωή μου υπερασπίστηκα το δίκαιο, την κοινωνία, τη δημοκρατία. Και αυτό θα συνεχίσω να κάνω».

Ζωή Κωνσταντοπούλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Εθελοντής πυροσβέστης για Σίβηρη Χαλκιδικής: “Η χειρότερη νύχτα της ζωής μου – Μας κυνηγούσε η φωτιά”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Ελλ. Λύση: Απερίφραστη καταδίκη της επίθεσης σε δημοσιογράφους και τεχνικούς που κάλυπταν την πυρκαγιά στη Χαλκιδική

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Ξεχωρίζουν σήμερα οι προκριματικοί αγώνες του Εμμανουήλ Καραλή και της Ελίνας Τζένγκο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στα δικαστήρια ο 59χρονος πυρομανής για να απολογηθεί – Δείτε βίντεο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης του δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού σήμερα στην Ενωτική Οδό Σίνδου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Πρόσκρουση τουριστικού σκάφους σε ελλιμενισμένα σκάφη στον Κάλαμο Λευκάδας