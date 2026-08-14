Μαρία Αναστασοπούλου: Δεν μπορεί κάποιος άλλος να πει “Καλημέρα Ελλάδα” – Είναι συνδυασμένο με τον Γιώργο Παπαδάκη

Η Μαρία Αναστασοπούλου παραχώρησε συνέντευξη στη Νάνσυ Παραδεισανού και στο κανάλι της στο YouTube Nansou TV και μίλησε, μεταξύ άλλων, για την προσωπική και επαγγελματική της ζωή.

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στη σχέση της με τον πρώην σύντροφό της και επίσης δημοσιογράφο, Γιάννη Κολοκυθά, αλλά και στο κατά πόσο το κοινό τους επάγγελμα επηρέασε τη μεταξύ τους καθημερινότητα.

«Λέμε πολλές φορές, και δεν ισχύει μόνο για τον δικό μας χώρο, ισχύει για όλα τα επαγγέλματα, ότι όταν γυρίζεις στο σπίτι και θες να μοιραστείς μια δυσκολία, ένα ζόρι, ότι εσύ πιέστηκες κάποια στιγμή, δεν είναι βέβαιο ότι αυτός που είναι εκτός του δικού σου επαγγέλματος θα το καταλάβει και εκατό τοις εκατό. Θα καταλάβει ο άνθρωπός μου “Ζορίστηκε, πρέπει να του σταθώ”. Αλλά την καρδιά του προβλήματος, ώστε να σε κατευθύνει λίγο, δεν μπορεί. Αυτό δεν ισχύει μόνο για εμάς, ισχύει για τους πάντες. Οπότε όχι, σε εμάς δεν λειτούργησε. Το αντίθετο, ήταν πολύ βοηθητικό», ανέφερε η Μαρία Αναστασοπούλου.

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στο «Καλημέρα Ελλάδα» και στην απόφαση να διατηρηθεί ο ιστορικός τίτλος της πρωινής εκπομπής του ΑΝΤ1 μετά την αποχώρηση και τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη. Η Μαρία Αναστασοπούλου επανέλαβε την άποψή της ότι, για συμβολικούς λόγους, θα προτιμούσε να αλλάξει ο τίτλος.

«Εγώ έχω τοποθετηθεί γι’ αυτό. Έχω πει ότι εγώ είμαι της άποψης ότι θα πρέπει να αλλάξει ο τίτλος. Κυρίως για συμβολικούς λόγους. Εγώ εκεί στέκομαι λίγο. Δηλαδή το “Καλημέρα Ελλάδα” ως “Καλημέρα Ελλάδα”, επειδή είναι η πιο ιστορική μακροχρόνια εκπομπή, η οποία με την αποχώρηση και τελικά την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη, κλείνει αυτό το κεφάλαιο. Εγώ είπα ότι για συμβολικούς λόγους αυτό ίσως θα έπρεπε να κλείσει και να βρεθεί ένας άλλος τίτλος. Όχι σε σχέση με την επιτυχία της εκπομπής», τόνισε.

Και πρόσθεσε: «Το “Καλημέρα Ελλάδα” είναι το “Καλημέρα Ελλάδα” και ακούω τη φωνή του Γιώργου ξανά τώρα στο αυτί μου, ας πούμε. Δεν μπορεί κάποιος άλλος να πει “Καλημέρα Ελλάδα”. Ούτε κανένας, ούτε από εμάς που περάσαμε από εκεί. Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι συνδυασμένο με τον Γιώργο Παπαδάκη, του ΑΝΤ1 βεβαίως, στον ΑΝΤ1 ανήκει το brand, ο τίτλος, η εκπομπή, αλλά η άποψή μου είναι αυτή».

Όταν ρωτήθηκε αν έχει σκεφτεί πως, εφόσον δεν είχε αποχωρήσει από τον ΑΝΤ1, θα μπορούσε σήμερα να βρίσκεται η ίδια στην εκπομπή, απάντησε: «Όχι, μωρέ, δεν το έχω σκεφτεί. Γιατί ξέρεις τι; Δεν έχει κανένα νόημα. Και να το σκεφτώ. Αυτό ίσως να το σκεφτόμουν αν εκεί που είμαι αυτή τη στιγμή δεν ήμουν καλά. Είμαι καλά όμως».

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο η απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη την έβαλε σε σκέψεις γύρω από τη ζωή, τη δουλειά και όσα έχουν πραγματική σημασία.

«Γενικώς εμένα με συγκλονίζει και σε σκέψεις που κάνεις και για το μετά και για τα επόμενα χρόνια και για τους κύκλους ζωής. Αυτά όλα εμένα μου τριγκάρουν λίγο. Δηλαδή σε βάζουν σε άλλους δρόμους σκέψης. Ο Γιώργος Παπαδάκης, αν με ρωτάς, είναι αναντικατάστατος ο ίδιος. Γενικώς όμως κανένας δεν είναι αναντικατάστατος. Δηλαδή αν εξαιρέσω τον Παπαδάκη, που ήταν κατηγορία και έγραψε ιστορία και έφτιαξε μια ολόκληρη ζώνη και δούλεψαν εκατοντάδες άνθρωποι σε αυτή τη ζώνη σε όλα τα κανάλια όλα αυτά τα χρόνια, θεωρώ ότι κανένας δεν είναι αναντικατάστατος», δήλωσε η Μαρία Αναστασοπούλου.

Κλείνοντας, εξήγησε πως πλέον έχει μάθει να δίνει βάρος σε όσα η ίδια θεωρεί ουσιαστικά: «Νομίζω ασχολούμαι με τα σημαντικά. Είναι τρομερή κατάκτηση να το καταφέρεις. Ασχολούμαι με τα σημαντικά. Δηλαδή θα με στενοχωρήσει ή θα επιτρέψω να μπει πιο βαθιά μου κάτι που αξιολογώ εγώ σημαντικό. Αυτό νομίζω, αν υπάρχει κάτι που έχω βελτιώσει, είναι τον τελευταίο καιρό».