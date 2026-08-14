Χαλκιδική: Παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σίβηρη – Κλειστός ο δρόμος που τη συνδέει με τη Φούρκα

Παραμένει η ισχυρή πυροσβεστική δυναμη στη Σίβηρη, επιτηρώντας και διαβρέχοντας όσα σημεία εξακολουθούν να καπνίζουν στην περίμετρο του καμμένου δάσους.

Συνολικά στην περιοχή Σίβηρης- Φούρκας βρίσκονται αυτές τις ώρες και θα παραμείνουν και το βράδυ 227 πυροσβέστες με 57 οχήματα. Στην διαβροχή των επικίνδυνων για αναζωπύρωση της φωτιάς επικεντρώθηκαν καθ όλη την διάρκεια της ημέρας έξι πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

«Το δικό μας έργο δεν έχει ακόμη τελειώσει» ανέφερε χαρακτηριστικά αξιωματικός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που ρωτήθηκε από το ΑΠΕ-ΜΠΕ εάν οι συνθήκες επιτρέπουν πλέον την αποχώρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και το άνοιγμα του δρόμου που συνδέει την Σίβηρη με την Φούρκα. Η περιοχή παραμένει σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς ενώ οι άνεμοι στις 8 το απόγευμα ήταν στα 3 μποφόρ.

Η επαρχιακή οδός από τη Σίβηρη έως τη Φούρκα Χαλκιδικής παραμένει κλειστή και στις δύο κατευθύνσεις λόγω των επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής. Η Τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία των οχημάτων που κατευθύνονται στην Φούρκα από την Κασσανδρεία προς τα ορεινά και αντίστροφα (μέσω Κασσανδρινού) ή σε παρόμοιες εναλλακτικές διαδρομές από το νότιο μέρος της χερσονήσου.