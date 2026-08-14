MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Περαία – 82 έλεγχοι και 11 ακινητοποιήσεις οχημάτων

Περιπολικό αστυνομίας
Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ευρεία συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τις πρωινές έως τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης (13/08) σε οικισμό της Περαίας, στο πλαίσιο του ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού, με τη συνδρομή δυνάμεων από τις Διευθύνσεις Άμεσης Δράσης, Τροχαίας, Αλλοδαπών και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων

Κατά τη διάρκεια των σαρωτικών ελέγχων που διενεργήθηκαν στην περιοχή, οι αστυνομικοί προχώρησαν στον έλεγχο συνολικά:

  • 82 ατόμων
  • 70 οχημάτων

Από τους ελέγχους βεβαιώθηκαν συνολικά 17 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, ενώ οι αρχές προχώρησαν στην ακινητοποίηση 11 οχημάτων.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., παρόμοιες στοχευμένες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και σε άλλες περιοχές του Νομού Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Ο Δημήτρης Τσίτσος έκανε ατομικό ρεκόρ στον ακοντισμό και προκρίθηκε στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Στο νοσοκομείο Καρύστου 19χρονος και 16χρονος μετά από σοβαρό περιστατικό μέθης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Φωτιά κοντά στο στρατόπεδο Καποτά στο Μενίδι: Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 27 λεπτά πριν

Σε ισχύ και τον Δεκαπενταύγουστο η απαγόρευση της κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 19 ώρες πριν

Χαλκιδική: Πλήγμα στην “καρδιά” της πράσινης Κασσάνδρας η πυρκαγιά σε Σίβηρη και Φούρκα

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Μαρία Εκμετσίογλου: Πέρασα δύσκολα, λόγω πνευμονίας έμεινα 12 μέρες στο νοσοκομείο