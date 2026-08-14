Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Περαία – 82 έλεγχοι και 11 ακινητοποιήσεις οχημάτων

Ευρεία συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τις πρωινές έως τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης (13/08) σε οικισμό της Περαίας, στο πλαίσιο του ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού, με τη συνδρομή δυνάμεων από τις Διευθύνσεις Άμεσης Δράσης, Τροχαίας, Αλλοδαπών και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων

Κατά τη διάρκεια των σαρωτικών ελέγχων που διενεργήθηκαν στην περιοχή, οι αστυνομικοί προχώρησαν στον έλεγχο συνολικά:

82 ατόμων

70 οχημάτων

Από τους ελέγχους βεβαιώθηκαν συνολικά 17 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, ενώ οι αρχές προχώρησαν στην ακινητοποίηση 11 οχημάτων.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., παρόμοιες στοχευμένες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και σε άλλες περιοχές του Νομού Θεσσαλονίκης.