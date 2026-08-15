Συνελήφθη ανήλικος στη Θεσπρωτία που άρπαξε 2.500 ευρώ από κατάστημα και χτύπησε τον ιδιοκτήτη

Συνελήφθη χθες το απόγευμα στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας ανήλικος αλλοδαπός, που κατηγορείται για ληστεία.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, νωρίτερα ο ανήλικος εισήλθε σε κατάστημα στους Φιλιάτες και αφαίρεσε χρηματικό ποσό 2.500 ευρώ που βρισκόταν δίπλα στο ταμείο, ενώ στην προσπάθειά του να διαφύγει χτύπησε στο πρόσωπο και απώθησε τον ιδιοκτήτη.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν άμεσα και προσήγαγαν τον ανήλικο, ο οποίος υπέδειξε σημείο όπου είχε αποκρύψει χρηματικό ποσό 400 ευρώ, το οποίο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Ο συλληφθείς με τη σχηματισθείσα δικογραφία θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.