Δεκαπενταύγουστος: Κλειστά σήμερα σούπερ μάρκετ και εμπορικά καταστήματα – Οι εξαιρέσεις

Κλειστά θα παραμείνουν το Σάββατο, 15 Αυγούστου 2026 τα καταστήματα των περισσότερων μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ και τα εμπορικά μαγαζιά σε ολόκληρη τη χώρα, λόγω της επίσημης αργίας.

Υπενθυμίζεται πως ο Δεκαπενταύγουστος συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές αργίες του έτους, όπου απαγορεύεται η λειτουργία των εμπορικών επιχειρήσεων, εξαιρουμένων εκείνων των κατηγοριών που βάσει νόμου επιτρέπεται να λειτουργούν τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες.

Τα σούπερ μάρκετ που θα παραμείνουν κλειστά

Ενδεικτικά αναφέρεται πως το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026 οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ δεν θα εξυπηρετούν το κοινό. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο Σκλαβενίτης, ο ΑΒ Βασιλόπουλος, ο Μασούτης, ο Κρητικός, ο Γαλαξίας, το LIDL και το My Market. Ακόμη επισημαίνεται πως δεν θα λειτουργήσουν όλα τα εμπορικά καταστήματα, τα πολυκαταστήματα και οι μεγάλες αλυσίδες λιανικής.

Τα καταστήματα που θα λειτουργήσουν

Ωστόσο τα μικρά καταστήματα γειτονιάς και τα δίκτυα franchise θα λειτουργήσουν την ημέρα αυτή με ειδικό καθεστώς.

Ενδεικτικά αναφέρεται πως τα καταστήματα όπως τα AB Shop & Go, τα MyMarket Local και τα καταστήματα της αλυσίδας OK! Markets θα ακολουθήσουν διευρυμένο ωράριο λειτουργίας, εξυπηρετώντας το κοινό έως τις 10:00 μ.μ. ή τις 11:00 μ.μ., ανάλογα με την περιοχή και το εκάστοτε κατάστημα.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται οι καταναλωτές να εισέλθουν στην επίσημη ιστοσελίδα του σούπερ μάρκετ για το κατάστημα που θα επιθυμούν να επισκεφθούν, προκειμένου να ενημερωθούν για το ακριβές ωράριο λειτουργίας τους. Και αυτό διότι ορισμένα τοπικά καταστήματα σε τουριστικές περιοχές ενδέχεται να διαφοροποιήσουν το πρόγραμμά τους.

Τι ισχύει για τις 16 Αυγούστου

Η 16η Αυγούστου πέφτει ημέρα Κυριακή, όπου τα μεγάλα σούπερ μάρκετ και τα εμπορικά καταστήματα δεν θα λειτουργήσουν. Αυτό όμως δεν αφορά τα μικρά σημεία λιανικής και τα mini market, καθώς αυτά θα λειτουργήσουν με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας.

Η πλήρης και κανονική λειτουργία της αγοράς και των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ θα αποκατασταθεί τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026, με το σύνηθες ωράριο 08:00 – 21:00.