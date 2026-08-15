Νέος μεγάλος σεισμός 7,7 Ρίχτερ στην Ινδονησία – Τουλάχιστον 20 νεκροί

Ο απολογισμός του ισχυρού σεισμού μεγέθους 7,7 βαθμών που σημειώθηκε σήμερα το πρωί ανοικτά του νησιού Φλόρες της Ινδονησίας (ανατολικά) ανήλθε σε τουλάχιστον 20 νεκρούς, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος των υπηρεσιών διάσωσης.

“Σύμφωνα με τις πληροφορίες που λάβαμε, 20 άνθρωποι είναι νεκροί, έξι είναι τραυματίες και δύο εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από ερείπια”, δήλωσε τηλεφωνικώς ο Φατούρ Ραχμάν, αξιωματούχος των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης της πόλης Μαουμέρε.

Πρόκειται για την περιοχή έκτασης 40.000 χιλιομέτρων σε σχήμα πετάλου γύρω από τον Ειρηνικό Ωκεανό στην οποία βρίσκεται περίπου το 75% των ηφαιστείων της Γης και προκαλείται το 90% των σεισμών λόγω της μετατόπισης των τεκτονικών πλακών.

Στην ίδια περιοχή ακουμπάνε η Κολομβία και η Βενεζουέλα στις οποίες τους τελευταίους δύο μήνες σημειώθηκαν παρόμοιας έντασης σεισμοί που άφησαν πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς.

Τους πλάκωσαν συντρίμμια

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της επαρχίας Ανατολικής Νούσα ⁠Τενγκάρα, οι πέντε άνθρωποι πέθαναν όταν έπεσαν πάνω τους ερείπια την ώρα που κοιμόντουσαν καθώς ο σεισμός χτύπησε στις 5:58 το πρωί (ώρα Ινδονησίας).

Μετά τον πολύ ισχυρό σεισμό εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία ήρθη μερικές ώρες αργότερα, με τις αρχές να ανακοινώνουν ότι καταγράφηκαν κύματα ύψους από 19 έως 30 εκατοστά.

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης με μικρό εστιακό βάθος εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της νήσου Φλόρες, βρισκόταν 68 χιλιόμετρα από την πόλη Έντε, στην επαρχία Ανατολική Νούσα Τενγκάρα.

Βίντεο στα social media έχουν καταγράψει κτήρια να καταρρέουν και κόσμο πανικόβλητο να προσπαθεί να προστατευτεί τρέχοντας στους δρόμους.

Ασθενείς βγήκαν έξω από νοσοκομεία για να γλιτώσουν, όπως περιέγραψε εργαζόμενος στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. «Ξαφνικά άρχισε να τρέμει και πανικοβλήθηκα. Ασθενείς έφυγαν από το νοσοκομείο, το τράνταγμα ήταν μεγάλο. Είδα μερικούς τοίχους να έχουν ραγίσει» είπε χαρακτηριστικά.

«Το τρέμουλο ήταν δυνατό, οι άνθρωποι είχαν πανικοβληθεί, έτρεχαν εδώ κι εκεί.» περιέγραψε άλλος κάτοικος που βρισκόταν σε αγορά όταν σημειώθηκε ο σεισμός.

Σωστικά συνεργεία έχουν ήδη ξεκινήσει επιχειρήσεις απεγκλωβισμών όσων παγιδεύτηκαν σε κτήρια που υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό και τους δεκάδες μετασεισμούς που ακολούθησαν. Ωστόσο, θα χρειαστεί χρόνος για να εκτιμηθεί η πλήρης έκταση της καταστροφής στην περιοχή, η οποία είναι απομακρυσμένη και ορεινή.

Η εθνική υπηρεσία καταστροφών της Ινδονησίας (BNPB) συμβούλευσε τους ανθρώπους να παραμείνουν ψύχραιμοι και να μένουν μακριά από τις παράκτιες περιοχές. «Οι κάτοικοι θα πρέπει επίσης να αποφεύγουν την είσοδο σε κτήρια, ειδικά σε εκείνα που έχουν ήδη υποστεί ρωγμές ή δομικές ζημιές», ανέφερε η BNPB.