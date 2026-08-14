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Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής – Εικόνες καταστροφής από την περιοχή

Intime
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΝΟΥΣΗΣ

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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η μεγάλη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (13/08), γύρω στις 14:00, στην περιοχή της Σίβηρης Κασσάνδρας.

Η εικόνα στην περιοχή παρουσιάζεται σημαντικά βελτιωμένη, με τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων να επικεντρώνονται πλέον στην αντιμετώπιση διασπαρτων εστιών και στην κατάσβεση καπνογόνων σημείων, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης.

Παρά τη θετική εξέλιξη, ο επιχειρησιακός μηχανισμός παραμένει σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες και οι άνεμοι στην περιοχή απαιτούν τη διαρκή επιτήρηση της περίμετρου της πυρκαγιάς.

Οι εικόνες που έρχονται την επόμενη μέρα της φωτιάς είναι εικόνες καταστροφής. Καμένα αυτοκίνητα, καμένο παρθένο δάσος και ζημιές σε πολλά σπίτια.

Οι κάτοικοι και οι παραθεριστές σήμερα προσπαθούν να βρουν και πάλι στους ρυθμούς τους. Άλλοι επιστρέφουν γιατί άφησαν πίσω τα πράγματα τους και άλλοι για να δουν το μέγεθος της καταστροφής των περιουσιών τους.

Δείτε εικόνες:

Φωτιά Χαλκιδική

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