MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ

“Πάσχα του Καλοκαιριού”: Η Ελλάδα γιορτάζει τον Δεκαπενταύγουστο με κατάνυξη, έθιμα και κορύφωση της θερινής εξόδου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Από τα μεγάλα προσκυνήματα της Παναγίας στις Κυκλάδες και τη Μακεδονία μέχρι τα ορεινά χωριά, η χώρα κινείται στους ρυθμούς της μεγαλύτερης θερινής γιορτής της Ορθοδοξίας.

Στο απόγειό του βρίσκεται το ελληνικό καλοκαίρι καθώς η χώρα γιορτάζει την Κοίμηση της Θεοτόκου, τη γιορτή που έχει εγγραφεί στη συλλογική συνείδηση ως το «Πάσχα του Καλοκαιριού». Με θρησκευτική κατάνυξη, παραδοσιακά πανηγύρια και μαζική έξοδο των αστικών κέντρων προς την περιφέρεια, ο Δεκαπενταύγουστος ενώνει τις τοπικές κοινότητες και τους επισκέπτες σε κάθε γωνιά της επικράτειας.

Τα μεγάλα προσκυνήματα της Παναγίας

Στο επίκεντρο των λατρευτικών εκδηλώσεων βρίσκονται τα ιστορικά προσκυνήματα της Παναγίας, όπου καταφθάνουν χιλιάδες πιστοί για να αποτίσουν φόρο τιμής:

  • Τήνος (Παναγία Ευαγγελίστρια): Το πανελλήνιο κέντρο εορτασμού, όπου η λιτανεία της θαυματουργής εικόνας συνοδεύεται από τιμές των Ενόπλων Δυνάμεων, σε ανάμνηση και του τορπιλισμού του καταδρομικού «Έλλη» το 1940.
  • Βέρμιο (Παναγία Σουμελά): Σημείο αναφοράς για τον ποντιακό ελληνισμό, όπου η ιστορική εικόνα από τον Πόντο συγκεντρώνει προσκυνητές από όλο τον κόσμο.
  • Πάρος (Παναγία Εκατονταπυλιανή): Ένας από τους αρχαιότερους παλαιοχριστιανικούς ναούς της χώρας, που συνδυάζει τη θρησκευτική κατάνυξη με τις λαμπρές νησιώτικες παραδόσεις.

Έθιμα που αντέχουν στον χρόνο

Πέρα από το θρησκευτικό σκέλος, ο Δεκαπενταύγουστος ξεχωρίζει για τον πλούτο των τοπικών εθίμων που αναβιώνουν κάθε χρόνο:

  • Οι «Καβαλάρηδες της Παναγίας» στη Σιάτιστα: Ένα εντυπωσιακό έθιμο όπου έφιπποι προσκυνητές μεταβαίνουν στο μοναστήρι της Παναγίας στο Μικρόκαστρο και επιστρέφουν στην πόλη για το παραδοσιακό γλέντι.
  • Τα «Φιδάκια της Παναγίας» στην Κεφαλονιά: Στα χωριά Μαρκόπουλο και Αργίνια, η εμφάνιση των μικρών ακίνδυνων φιδιών γύρω από την εικόνα θεωρείται από τους ντόπιους σημαδιακή για την καλή χρονιά.
  • Τα παραδοσιακά Ικαριώτικα και Ηπειρώτικα πανηγύρια: Αυθεντικές εκδηλώσεις συλλογικής γιορτής, όπου η παραδοσιακή μουσική, ο χορός και τα κοινά γεύματα διατηρούν ζωντανούς τους δεσμούς των τοπικών κοινωνιών.

Στο κόκκινο η κίνηση – Κορυφώνεται η έξοδος

Την ίδια ώρα, η έξοδος των εκδρομέων φτάνει στο κορύφωμά της. Τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και της Θεσσαλονίκης, καθώς και οι εθνικοί οδικοί άξονες, καταγράφουν πληρότητες που αγγίζουν το 100%.

Η Τροχαία και το Λιμενικό Σώμα βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή λαμβάνοντας αυξημένα μέτρα ασφαλείας για τη διευκόλυνση των ταξιδιωτών, ενώ η πληρότητα στα καταλύματα των νησιωτικών και ορεινών προορισμών αγγίζει την απόλυτη πληρότητα.

Ο Δεκαπενταύγουστος παραμένει μια γέφυρα ανάμεσα στην παράδοση, την πίστη και την ανάγκη των ανθρώπων για αντάμωση και ανάπαυλα στην καρδιά του καλοκαιριού.

Δεκαπενταύγουστος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Βόλος: 17χρονη κατήγγειλε τον 82χρονο παππού της για σεξουαλική κακοποίηση

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Τα 4 λάθη που συσσωρεύουν κακή ενέργεια στο σπίτι, σύμφωνα με ειδικό στο Φενγκ Σούι

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης: 4ος με πανελλήνιο ρεκόρ στα 50μ ύπτιο ο Χρήστου

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Δεκαπενταύγουστος στην άδεια Θεσσαλονίκη: 5+1 ιδέες για να περάσεις τέλεια χωρίς να φύγεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έκρυβε κάνναβη και “σοκολάτα” πίσω από δέντρο στην Πυλαία – Σύλληψη 24χρονου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Μια βραδιά γεμάτη ένταση: Η παρακάμερα του Άντερλεχτ-ΠΑΟΚ – Δείτε βίντεο