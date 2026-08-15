“Πάσχα του Καλοκαιριού”: Η Ελλάδα γιορτάζει τον Δεκαπενταύγουστο με κατάνυξη, έθιμα και κορύφωση της θερινής εξόδου

Από τα μεγάλα προσκυνήματα της Παναγίας στις Κυκλάδες και τη Μακεδονία μέχρι τα ορεινά χωριά, η χώρα κινείται στους ρυθμούς της μεγαλύτερης θερινής γιορτής της Ορθοδοξίας.

Στο απόγειό του βρίσκεται το ελληνικό καλοκαίρι καθώς η χώρα γιορτάζει την Κοίμηση της Θεοτόκου, τη γιορτή που έχει εγγραφεί στη συλλογική συνείδηση ως το «Πάσχα του Καλοκαιριού». Με θρησκευτική κατάνυξη, παραδοσιακά πανηγύρια και μαζική έξοδο των αστικών κέντρων προς την περιφέρεια, ο Δεκαπενταύγουστος ενώνει τις τοπικές κοινότητες και τους επισκέπτες σε κάθε γωνιά της επικράτειας.

Τα μεγάλα προσκυνήματα της Παναγίας

Στο επίκεντρο των λατρευτικών εκδηλώσεων βρίσκονται τα ιστορικά προσκυνήματα της Παναγίας, όπου καταφθάνουν χιλιάδες πιστοί για να αποτίσουν φόρο τιμής:

Τήνος (Παναγία Ευαγγελίστρια): Το πανελλήνιο κέντρο εορτασμού, όπου η λιτανεία της θαυματουργής εικόνας συνοδεύεται από τιμές των Ενόπλων Δυνάμεων, σε ανάμνηση και του τορπιλισμού του καταδρομικού «Έλλη» το 1940.

Το πανελλήνιο κέντρο εορτασμού, όπου η λιτανεία της θαυματουργής εικόνας συνοδεύεται από τιμές των Ενόπλων Δυνάμεων, σε ανάμνηση και του τορπιλισμού του καταδρομικού «Έλλη» το 1940. Βέρμιο (Παναγία Σουμελά): Σημείο αναφοράς για τον ποντιακό ελληνισμό, όπου η ιστορική εικόνα από τον Πόντο συγκεντρώνει προσκυνητές από όλο τον κόσμο.

Σημείο αναφοράς για τον ποντιακό ελληνισμό, όπου η ιστορική εικόνα από τον Πόντο συγκεντρώνει προσκυνητές από όλο τον κόσμο. Πάρος (Παναγία Εκατονταπυλιανή): Ένας από τους αρχαιότερους παλαιοχριστιανικούς ναούς της χώρας, που συνδυάζει τη θρησκευτική κατάνυξη με τις λαμπρές νησιώτικες παραδόσεις.

Έθιμα που αντέχουν στον χρόνο

Πέρα από το θρησκευτικό σκέλος, ο Δεκαπενταύγουστος ξεχωρίζει για τον πλούτο των τοπικών εθίμων που αναβιώνουν κάθε χρόνο:

Οι «Καβαλάρηδες της Παναγίας» στη Σιάτιστα: Ένα εντυπωσιακό έθιμο όπου έφιπποι προσκυνητές μεταβαίνουν στο μοναστήρι της Παναγίας στο Μικρόκαστρο και επιστρέφουν στην πόλη για το παραδοσιακό γλέντι.

Ένα εντυπωσιακό έθιμο όπου έφιπποι προσκυνητές μεταβαίνουν στο μοναστήρι της Παναγίας στο Μικρόκαστρο και επιστρέφουν στην πόλη για το παραδοσιακό γλέντι. Τα «Φιδάκια της Παναγίας» στην Κεφαλονιά: Στα χωριά Μαρκόπουλο και Αργίνια, η εμφάνιση των μικρών ακίνδυνων φιδιών γύρω από την εικόνα θεωρείται από τους ντόπιους σημαδιακή για την καλή χρονιά.

Στα χωριά Μαρκόπουλο και Αργίνια, η εμφάνιση των μικρών ακίνδυνων φιδιών γύρω από την εικόνα θεωρείται από τους ντόπιους σημαδιακή για την καλή χρονιά. Τα παραδοσιακά Ικαριώτικα και Ηπειρώτικα πανηγύρια: Αυθεντικές εκδηλώσεις συλλογικής γιορτής, όπου η παραδοσιακή μουσική, ο χορός και τα κοινά γεύματα διατηρούν ζωντανούς τους δεσμούς των τοπικών κοινωνιών.

Στο κόκκινο η κίνηση – Κορυφώνεται η έξοδος

Την ίδια ώρα, η έξοδος των εκδρομέων φτάνει στο κορύφωμά της. Τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και της Θεσσαλονίκης, καθώς και οι εθνικοί οδικοί άξονες, καταγράφουν πληρότητες που αγγίζουν το 100%.

Η Τροχαία και το Λιμενικό Σώμα βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή λαμβάνοντας αυξημένα μέτρα ασφαλείας για τη διευκόλυνση των ταξιδιωτών, ενώ η πληρότητα στα καταλύματα των νησιωτικών και ορεινών προορισμών αγγίζει την απόλυτη πληρότητα.

Ο Δεκαπενταύγουστος παραμένει μια γέφυρα ανάμεσα στην παράδοση, την πίστη και την ανάγκη των ανθρώπων για αντάμωση και ανάπαυλα στην καρδιά του καλοκαιριού.