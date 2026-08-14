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Έβρος: Σύγκρουση δύο ΙΧ με έξι τραυματίες, μεταξύ των οποίων και παιδιά – Δείτε βίντεο

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με έξι τραυματίες, ανάμεσα τους και παιδιά, σημειώθηκε νωρίτερα στον κάθετο άξονα Ορμενίου – Αρδανίου στον Έβρο, μεταξύ των χωριών Λυκόφη και Λύρα, μετά τη σύγκρουση – για άγνωστη προς το παρόν αιτία – δύο οχημάτων.

Συγκεκριμένα, στο ένα αυτοκίνητο επέβαινε μια Ελληνίδα οδηγός και στο άλλο ΙΧ πενταμελής οικογένεια, γονείς και παιδιά, με το όχημα να φέρει γερμανικές πινακίδες και τον οδηγό επίσης Έλληνα, σύμφωνα με το radioevros.gr.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, μετωπική ή πλαγιομετωπική, με αποτέλεσμα τη μεταφορά και των έξι στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου. Τα τρία άτομα φέρονται να έχουν σοβαρότερα τραύματα –οι δύο οδηγοί και ένα παιδί– ενώ, τα άλλα τρία ελαφρύτερα.

Δείτε βίντεο

Τα αίτια του ατυχήματος ερευνά η Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης.

Έβρος Τροχαίο

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