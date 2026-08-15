Ημαθία: Παρουσία Τασούλα οι εορταστικές εκδηλώσεις σήμερα στην Παναγία Σουμελά

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, θα πραγματοποιηθούν οι εορταστικές εκδηλώσεις του Δεκαπενταύγουστου, στη Μονή της Παναγίας Σουμελά, στην Καστανιά Ημαθίας, στη διάρκεια των οποίων θα του απονεμηθεί ο Μεγαλόσταυρος των Μεγαλοκομνηνών Αυτοκρατόρων της Τραπεζούντος.

Το πρωί του Σαββάτου θα τελεστεί η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και μετά την ολοκλήρωσή της θα γίνει η λιτάνευση της εικόνας και της Παναγίας Σουμελά και η κατάθεση στεφάνων στην προτομή του Αλέξανδρου Υψηλάντη.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή ποντιακών χορευτικών συγκροτημάτων.

Τις εορταστικές εκδηλώσεις διοργανώνουν το Ιερό Προσκύνημα και το Σωματείο “Παναγία Σουμελά”.