Η Άντζελα Δημητρίου έκλεισε τα 72: Τα χρόνια περνάνε, αλλά δεν μεγαλώνουμε, ομορφαίνουμε

Τα 72 έκλεισε η Άντζελα Δημητρίου, σημειώνοντας πως μπορεί να περνάει ο χρόνος, εκείνη ωστόσο αισθάνεται ότι «δεν μεγαλώνει, αλλά ομορφαίνει».

Η τραγουδίστρια είχε την Παρασκευή 14 Αυγούστου γενέθλια και μέσα από ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσίευσε ένα βίντεο από την έκπληξη που δέχτηκε. Η Άντζελα Δημητρίου εμφανίζεται αρχικά σε βραδινή της έξοδο να ευχαριστεί για τις ευχές που έλαβε. Όπως είπε: «Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις ευχές σας, σας αγαπάω πολύ. Τα χρόνια περνάνε, αλλά δεν μεγαλώνουμε, ομορφαίνουμε».

Στη συνέχεια, η Άντζελα Δημητρίου έσβησε το κερί της τούρτας της, ενώ βρισκόταν ανάμεσα σε αγαπημένα της πρόσωπα.

Όσο για την αγάπη του κόσμου, αλλά και την έκπληξη που της είχαν ετοιμάσει, η τραγουδίστρια σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Ένα μεγάλο, ολόψυχο ευχαριστώ σε όλους σας για τις υπέροχες ευχές που μου στείλατε για τα γενέθλιά μου! Η αγάπη, η σκέψη και τα όμορφα λόγια σας με συγκίνησαν πραγματικά και έκαναν τη μέρα μου ακόμη πιο ξεχωριστή. Και φυσικά, ένα τεράστιο ευχαριστώ στους αγαπημένους μου φίλους για την υπέροχη έκπληξη που μου ετοίμασαν. Δεν το περίμενα καθόλου και η χαρά και η συγκίνησή μου ήταν απερίγραπτες. Μου χαρίσατε μια στιγμή που θα θυμάμαι για πάντα. Να είστε όλοι καλά, με υγεία, αγάπη και όμορφες στιγμές στη ζωή σας. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου».