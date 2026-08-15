Νέο χτύπημα σε πλοίο στο Στενό του Ορμούζ

Ένα πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στο Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με ενημέρωση του Σαββάτου από τον Οργανισμό Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Το σκάφος, που περιγράφεται ως πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου, αναφέρθηκε ότι χτυπήθηκε στο κύτος του το βράδυ της Παρασκευής γύρω στις 20:00 UTC (23:00 ώρα Ελλάδας). Το Ιράν έχει ότι τα πλοία οφείλουν να ακολουθούν μια προκαθορισμένη διαδρομή για τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ.