Δεκαπενταύγουστος: Στη Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Χανιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Δείτε εικόνες

Στη γενέτειρά του, τα Χανιά, βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Πρωθυπουργός.

Ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.

Ο πρωθυπουργός βρίσκεται στην ιδιαίτερη πατρίδα του, όπου απολαμβάνει ολιγοήμερες διακοπές μακριά από το φορτωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα, πριν επιστρέψει στην Αθήνα και στις υποχρεώσεις του.