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Δεκαπενταύγουστος: Στη Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Χανιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Δείτε εικόνες

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Στη γενέτειρά του, τα Χανιά, βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Πρωθυπουργός.

Ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.

Ο πρωθυπουργός βρίσκεται στην ιδιαίτερη πατρίδα του, όπου απολαμβάνει ολιγοήμερες διακοπές μακριά από το φορτωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα, πριν επιστρέψει στην Αθήνα και στις υποχρεώσεις του.

Κυριάκος Μητσοτάκης Χανιά

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