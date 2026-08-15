Δεκαπενταύγουστος: Στη Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Χανιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Δείτε εικόνες
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Στη γενέτειρά του, τα Χανιά, βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Πρωθυπουργός.
Ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.
Ο πρωθυπουργός βρίσκεται στην ιδιαίτερη πατρίδα του, όπου απολαμβάνει ολιγοήμερες διακοπές μακριά από το φορτωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα, πριν επιστρέψει στην Αθήνα και στις υποχρεώσεις του.