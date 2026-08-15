Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 47χρονος για μπαράζ διαρρήξεων σε καταστήματα στο κέντρο της πόλης

Στα χέρια των αστυνομικών αρχών έπεσε ένας 47χρονος ημεδαπός στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ο οποίος κατηγορείται για διαρρήξεις καταστημάτων και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ο 47χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν αστυνομικοί τον υπέβαλαν σε έλεγχο στο κέντρο της πόλης και βρήκαν στην κατοχή του μικροποσότητα κάνναβης, η οποία και κατασχέθηκε.

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Από την περαιτέρω προανάκριση και έρευνα των αστυνομικών της Ασφάλειας αποκαλύφθηκε η δράση του 47χρονου κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου.

Όπως προέκυψε, ο συλληφθείς είχε διαρρήξει τρία διαφορετικά καταστήματα στην καρδιά της Θεσσαλονίκης:

Ένα κομμωτήριο

Ένα αρωματοπωλείο

Ένα ψητοπωλείο

Από το εσωτερικό των επιχειρήσεων ο δράστης κατάφερε να αφαιρέσει συνολικά το χρηματικό ποσό των 685 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για κλοπές και παράβαση του Νόμου περί Ναρκωτικών, οδηγείται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.