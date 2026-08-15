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Παναγία Σουμελά: Σε κλίμα κατάνυξης η λιτανεία της θαυματουργής εικόνας – Δείτε εικόνες και βίντεο

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Σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης και εθνικής υπερηφάνειας κορυφώνονται σήμερα οι εορταστικές εκδηλώσεις για τον Δεκαπενταύγουστο στην Παναγία Σουμελά, στις καταπράσινες πλαγιές του Βερμίου, στην Καστανιά Ημαθίας.

Όπως κάθε χρόνο, το ιστορικό μοναστήρι αποτελεί το επίκεντρο των εορτασμών στη Βόρεια Ελλάδα, με πλήθος πιστών από κάθε γωνιά του κόσμου να έχει συρρεύσει για να προσκυνήσει την ιερή εικόνα της Παναγίας.

Τις φετινές λαμπρές εκδηλώσεις, που ξεκίνησαν από χθες, τιμά με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Η Αρχιερατική Λειτουργία, η Λιτανεία και οι Τιμές

Το πρωί τελέστηκε η πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η καθιερωμένη και μεγαλοπρεπής λιτάνευση της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Σουμελά στους χώρους του προσκυνήματος.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ακολουθεί η κατάθεση στεφάνων στην προτομή του Αλέξανδρου Υψηλάντη, ενώ στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα απονεμηθεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, ο Μεγαλόσταυρος των Μεγαλοκομνηνών Αυτοκρατόρων της Τραπεζούντος.

Η ιστορία του Πανελλήνιου Ιερού Προσκυνήματος

Η ιστορία του προσκυνήματος στο Βέρμιο ξεκίνησε το 1951, όταν η ιστορική εικόνα της Παναγίας εγκαταστάθηκε στη νέα της κατοικία. Την εικόνα είχε μεταφέρει το 1931 από το ιστορικό Μοναστήρι του όρους Μελά στον Πόντο ο αείμνηστος Αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος Σουμελιώτης.

Στο Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα φυλάσσονται εξαιρετικής σημασίας κειμήλια του Ποντιακού Ελληνισμού:

  • Ο Τίμιος Σταυρός: Βαρύτιμος και ευμεγέθης Σταυρός που φέρει Τίμιο Ξύλο, δωρεά του αυτοκράτορα Εμμανουήλ Γ΄ Μεγαλοκομνηνού (1390-1417) προς την παλαίφατη Πατριαρχική Μονή του Πόντου.
  • Το Χειρόγραφο Ευαγγέλιο: Το ιστορικό Ευαγγέλιο του Οσίου Χριστοφόρου, ηγουμένου της Μονής (644).
  • Ο Χρυσοκέντητος Επιτάφιος: Ενεπίγραφος επιτάφιος της Μονής Σουμελά, που παραχωρήθηκε το 1997 από το Μουσείο Μπενάκη.

Παράλληλα, στο σκευοφυλάκιο της Μονής φυλάσσονται και άλλα πολύτιμα κειμήλια, προσβάσιμα στους προσκυνητές που κατακλύζουν το Βέρμιο για τη μεγάλη αυτή γιορτή.

Βέρμιο Λιτανεία Παναγία Σουμελά

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