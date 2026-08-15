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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ωραιόκαστρο: Συνελήφθη νεαρός που οδηγούσε έκλεμμένη μοτοσικλέτα

Φωτογραφία: Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Στη σύλληψη ενός νεαρού ημεδαπού προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, όταν κατελήφθη να οδηγεί κλεμμένη μοτοσικλέτα στην περιοχή του Ωραιοκάστρου.

Ειδικότερα, τα ξημερώματα της Παρασκευής, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Χαλκηδόνας πραγματοποίησαν έλεγχο στο δίκυκλο που οδηγούσε ο νεαρός. Από την έρευνα των στοιχείων διαπιστώθηκε ότι για τη μοτοσικλέτα είχε δηλωθεί κλοπή μόλις την προηγούμενη ημέρα από την περιοχή της Νεάπολης.

Ο συλληφθείς οδηγείται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, εν

Ωραιόκαστρο

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