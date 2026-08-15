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Πυρκαγιά στη Χαλκιδική: Ποιος δρόμος παραμένει κλειστός – Σε ύφεση η φωτιά

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THESTIVAL TEAM

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Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν όλες οι αρμόδιες δυνάμεις πυρόσβεσης, πραγματοποιώντας συνεχή επιτήρηση και άμεσες παρεμβάσεις όπου κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να αποτραπούν ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις.

Κλειστός ο δρόμος «Βάλτας – Σίβηρης»

Για λόγους ασφαλείας, ο επαρχιακός δρόμος Κασσάνδρειας «Βάλτας – Σίβηρης» παραμένει κλειστός για την κυκλοφορία των οχημάτων.

Σύμφωνα με τις αρχές, ενδέχεται να δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία μετά τις 15:00, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές και επιχειρησιακές συνθήκες και δοθεί η σχετική έγκριση από τις αρμόδιες Αρχές.

«Προτεραιότητα η προστασία της ανθρώπινης ζωής»

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Κασσάνδρας υπογραμμίζει πως απόλυτη προτεραιότητα όλων των εμπλεκόμενων φορέων παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.

Παράλληλα, ο Δήμος απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες: «Ζητούμε από όλους κατανόηση, ψυχραιμία και υπομονή αυτές τις δύσκολες ώρες που περνά ο τόπος μας και παρακαλούμε να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.»

Ο Δήμος Κασσάνδρας βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα και θα ενημερώνει άμεσα το κοινό για κάθε νεότερη εξέλιξη.

Φωτιά Χαλκιδική

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