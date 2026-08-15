MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης από την Τήνο: Την ισχύ της Ελλάδας να την θυμούνται και όσοι μας επιβουλεύονται

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Μήνυμα πίστης και αισιοδοξίας, αλλά και σαφή αναφορά στην ισχύ της Ελλάδας και προς όσους την επιβουλεύονται, έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από την Τήνο, με αφορμή τον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

«Από την αρχόντισσα του Αιγαίου, από την Παναγία της Τήνου, στέλνουμε σήμερα ένα μήνυμα πίστης, ελπίδας και αισιοδοξίας σε όλο τον ελληνισμό», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντας τον Δεκαπενταύγουστο «μεγάλη ημέρα της Ορθοδοξίας, αλλά και μεγάλη ημέρα του Γένους».

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στις αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η χώρα είναι «πάλι παρούσα, στο απόγειο της ισχύος της, με το σθένος των Ελλήνων και τη φώτιση της Παναγίας».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ισχύ της χώρας, στέλνοντας μήνυμα και προς όσους, όπως είπε, την επιβουλεύονται. «Στο απόγειο της ισχύος, το οποίο γνωρίζουν όλοι οι φίλοι μας, αλλά θα πρέπει να το θυμούνται και εκείνοι που μας επιβουλεύονται, διότι η Ελλάδα είναι ταγμένη να μεγαλουργεί μέσα από αυτήν τη βαθιά και μεγάλη ιστορία της», σημείωσε.

Ο υπουργός Εξωτερικών ολοκλήρωσε το μήνυμά του με αναφορά στο Αιγαίο και ευχές προς τους Έλληνες: «Από τη θάλασσα του Αιγαίου, τη θάλασσα του Ελληνισμού, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και σε όλες τις Ελληνίδες!».

Εξάλλου ο κ. Γεραπετρίτης, εκπροσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση στις εκδηλώσεις για την Κοίμηση της Θεοτόκου στην Τήνο, κατέθεσε στεφάνι κατά την επιμνημόσυνη δέηση για τη συμπλήρωση 86 ετών από τον τορπιλισμό του ελληνικού καταδρομικού «Έλλη». Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τον τορπιλισμό της «Έλλης» στις 15 Αυγούστου 1940, στο λιμάνι της Τήνου.

Γιώργος Γεραπετρίτης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Φωτιά στη Χαλκιδική: Χειροπέδες σε δύο άτομα για την επίθεση που κατήγγειλε δημοσιογράφος του MEGA εν ώρα ρεπορτάζ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Χαλκιδική: Ελεύθεροι οι δύο εργολάβοι του ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά στη Σίβηρη

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Τα 4 λάθη που συσσωρεύουν κακή ενέργεια στο σπίτι, σύμφωνα με ειδικό στο Φενγκ Σούι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων – Τα οφέλη για τους καταναλωτές από έργο 2 δισ. ευρώ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 36 λεπτά πριν

Κίμωλος: Θλίψη στην Ιρλανδία για τον θάνατο του 17χρονου από ηλεκτροπληξία: “Ήταν ένας ταλαντούχος νέος με όλη τη ζωή μπροστά του”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 4 νεαροί με ναρκωτικά σε διαμέρισμα Airbnb – Ανάμεσά τους 17χρονος δραπέτης από ίδρυμα ανηλίκων