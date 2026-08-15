Τασούλας από Βέρμιο: Η Τουρκία να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ποντίων, δεν έχουν θέση τέτοιες πρακτικές εθνοκάθαρσης

Μήνυμα στην Τουρκία να αναγνωρίσει και αυτή την Γενοκτονία των Ποντίων έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, από το Βέρμιο και την Παναγία Σουμελά όπου βρέθηκε για τον εορτασμό της 15ης Αυγούστου.

«Ο ποντιακός ελληνισμός έχει καταφέρει πάρα τη στυγερή γενοκτονία να αναγεννάται σε κάθε γενιά και να ζει όσο υπάρχει Παναγία Σουμελά», είπε αρχικά ο κ. Τασούλας.

«Εν ονόματι αυτού του ελληνισμού και της δοκιμασίας του, η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να καταφέρουμε να διαδοθεί σε όλο τον κόσμο και να ασπαστεί ο κόσμος τη γενοκτονία που υπέστη ο ποντιακός ελληνισμός. Να αναγνωρίσει ακόμα και η Τουρκία αυτή τη γενοκτονία καθώς παρόμοιες πρακτικές εθνοκάθαρσης δεν έχουν θέση στο σύγχρονο κόσμο», κατέληξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.