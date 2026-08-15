MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα στη Χαλκιδική

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορίας κινδύνου 4), προβλέπεται σήμερα για τον νομό Χαλκιδικής σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

Χαλκιδική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο στη Χαλκιδική

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Φωτιά στην περιοχή Βάρδα Ηλείας – Στη μάχη και εναέρια μέσα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης: Δέκατη με πανελλήνιο ρεκόρ η Παυλοπούλου στα 200μ μικτή – Δείτε βίντεο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο καθ’ ομολογίαν εμπρηστής της Σίνδου – “Από βλακεία έβαλα τις φωτιές”

MEDIA NEWS 16 ώρες πριν

Η ΕΣΗΕΜ-Θ καταδικάζει την επίθεση κατά τηλεοπτικού συνεργείου που κάλυπτε την πυρκαγιά στη Σίβηρη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Φωτιά στο Ρέθυμνο: 112 για εκκενώσεις 2 περιοχών