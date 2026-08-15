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ΔΥΠΑ: Έως 18 Αυγούστου οι αιτήσεις για 1.000 θέσεις εργασίας – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

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THESTIVAL TEAM

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Μέχρι την Τρίτη 18 Αυγούστου στις 23:59 έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι για το νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 1.000 άνεργους πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης, ηλικίας 25 έως 54 ετών, και στόχος είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας μεταξύ εγγεγραμμένων ανέργων πτυχιούχων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Το πρόγραμμα αφορά ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), ηλικίας από 25 έως και 54 ετών.

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι υποψήφιοι να είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ και να διαθέτουν συμπληρωμένο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ).

Οι επιτυχόντες θα απασχοληθούν στη ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές διαμορφώνονται στα 1.250 ευρώ για τους ωφελούμενους κατηγορίας ΠΕ και 1.200 ευρώ για τους ωφελούμενους κατηγορίας ΤΕ.

Πώς γίνεται η αίτηση

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της σχετικής πλατφόρμας της ΔΥΠΑ.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση, στην οποία επιλέγει μία κατηγορία εκπαίδευσης, ΠΕ ή ΤΕ, μία ειδικότητα, μία Υπηρεσία Τοποθέτησης.

Η προθεσμία λήγει την Τρίτη 18 Αυγούστου 2026 στις 23:59, επομένως οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν εγκαίρως την υποβολή και να ελέγξουν τα στοιχεία της αίτησής τους πριν από την οριστικοποίησή της.

Η επιλογή των ωφελουμένων πραγματοποιείται με σύστημα κατάταξης και μοριοδότησης, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.

Στη διαδικασία λαμβάνονται υπόψιν η διάρκεια της συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας (έως και 18 μήνες), ο αριθμός των ανήλικων τέκνων (έως και 5), η ύπαρξη ανήλικων τέκνων με αναπηρία, η επαγγελματική εμπειρία διάρκειας άνω των 12 μηνών, η ολοκλήρωση πιστοποιημένου προγράμματος κατάρτισης (με ανώτατο όριο ένα πρόγραμμα), η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου, η ατομική δομημένη συνέντευξη.

Μετά την ολοκλήρωση της μοριοδότησης καταρτίζεται η κατάταξη των υποψηφίων. Η τοποθέτηση των ωφελουμένων στις διαθέσιμες θέσεις πραγματοποιείται στη συνέχεια μέσω μηχανογραφικού λογισμικού.

ΔΥΠΑ

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