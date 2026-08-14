MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας επανήλθε στο προσκήνιο της Ντόρτμουντ

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Η Ντόρτμουντ δεν κατάφερε να πάρει τον Σαΐντ Ελ Μάλα από την Κολωνία και το όνομά του Γιάννη Κωνσταντέλια του ΠΑΟΚ, επανήλθε στο μετεγγραφικό προσκήνιο για τους Βεστφαλούς.

Μετά την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, η Ντόρτμουντ εξέτασε και την περίπτωση του Γιάννη Κωνσταντέλια του ΠΑΟΚ, αλλά στην κορυφή της μετεγγραφικής της λίστας βρισκόταν ο Σαΐντ Ελ Μάλα της Κολωνίας.

Αυτή η υπόθεση “ναυάγησε” όμως, σύμφωνα με τα γερμανικά Μέσα και έτσι ο Έλληνας εξτρέμ του “δικεφάλου του Βορρά”, εμφανίζεται να απασχολεί τη γερμανική ομάδα.

Γιάννης Κωνσταντέλιας ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έκρυβε κάνναβη και “σοκολάτα” πίσω από δέντρο στην Πυλαία – Σύλληψη 24χρονου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Αεροδρόμιο “Μακεδονία”: Συνελήφθη 25χρονος που προσπάθησε να ταξιδέψει με ξένο διαβατήριο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Φωτιά στη Χαλκιδική: “Εφαρμόστηκε και πάλι λανθασμένο επιχειρησιακό μοντέλο”

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 14 ώρες πριν

Σέρρες: Το “Μακάριο της Παναγίας” αναβιώνει στην Αγία Παρασκευή Σιδηροκάστρου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης: 4ος με πανελλήνιο ρεκόρ στα 50μ ύπτιο ο Χρήστου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Δράμα: Φωτιά στην περιοχή Αγορά – Καίει χαμηλή βλάστηση, σηκώθηκε ελικόπτερο