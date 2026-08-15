Απαγορευτικό απόπλου σε Ραφήνα και Λαύριο λόγω ισχυρών ανέμων: Τροποποιήσεις δρομολογίων στον Πειραιά

Προβλήματα στα δρομολόγια προκαλούν και σήμερα, Σάββατο(15.08.2026), οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στα πελάγη, με απαγορευτικό απόπλου να βρίσκεται σε ισχύ τουλάχιστον έως τη 1 το μεσημέρι για τα πλοία από Ραφήνα και Λαύριο, ενώ στον Πειραιά έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις στις προγραμματισμένες αναχωρήσεις.

Το απαγορευτικό απόπλου επηρεάζει σημαντικό μέρος από τα δρομολόγια των πλοίων στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, την ώρα που στον Πειραιά οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για τυχόν αλλαγές στις ώρες και στον τρόπο εκτέλεσης των δρομολογίων τους.

Από τη Ραφήνα πραγματοποιούνται μόνο τα δρομολόγια προς Μαρμάρι, ενώ από τον Πειραιά αναχωρούν κανονικά τα πλοία με προορισμό τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Οι ταξιδιώτες που έχουν προγραμματίσει να αναχωρήσουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν μεταβούν στα λιμάνια, καθώς οι συνθήκες ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω αλλαγές.

Έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι αποτελούν το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο. Στα δυτικά πνέουν με ένταση 4 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά 5 έως 7, ενώ στο Αιγαίο φτάνουν τοπικά τα 8 και πρόσκαιρα ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι-βορειοανατολικοί 5 έως 7 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα 8 μποφόρ το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου, με τη μέγιστη στα ανατολικά και τα βόρεια να είναι κατά 2 έως 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Ιδιαίτερα ενισχυμένοι θα παραμείνουν οι άνεμοι στις Κυκλάδες, όπου θα φτάνουν τοπικά τα 8 και πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 6 έως 7 μποφόρ και στα βόρεια έως 8.

Βροχές και καταιγίδες στα ηπειρωτικά

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλία. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες φαινόμενα αναμένονται και σε περιοχές της δυτικής ηπειρωτικής χώρας.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 με 30 βαθμούς.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά, και θα φτάσει γενικά τους 27 έως 31 βαθμούς. Στο Ιόνιο, στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, στη νότια Κρήτη, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τοπικά τους 32 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Εξασθένηση των ανέμων μετά το μεσημέρι

Βελτίωση των συνθηκών αναμένεται μετά το μεσημέρι, με τους ανέμους να παρουσιάζουν σταδιακή εξασθένηση, χωρίς ωστόσο να υποχωρούν άμεσα σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές.

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα και στην Εύβοια, όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Στα ηπειρωτικά ορεινά θα αναπτυχθούν νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων στην Ηπειρο.

Οι άνεμοι στα ανατολικά θα εξακολουθήσουν να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7, πιθανώς πρόσκαιρα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.

Περαιτέρω βελτίωση από τη Δευτέρα

Τη Δευτέρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα δυτικά ορεινά.

Παράλληλα, οι άνεμοι θα εξασθενήσουν περαιτέρω. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 5 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά 6 και στα νοτιοανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Την Τρίτη ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικούς όμβρους κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη, χωρίς αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας.