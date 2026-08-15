Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό: Ένας άνθρωπος πεθαίνει κάθε 30 λεπτά

Η επιδημία του Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό στοιχίζει τη ζωή σε έναν άνθρωπο κάθε 30 λεπτά, τόνισε χθες Παρασκευή ο επικεφαλής αξιωματούχος του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να «αφυπνιστεί», να «κινητοποιηθεί».

«Ο Έμπολα νικά στη ΛΔ Κονγκό. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε ο ιός να ξεπεράσει την αντίδρασή μας», τόνισε ο Τομ Φλέτσερ σε ανακοίνωσή του έπειτα από κατεπείγουσα συνεδρίαση με τους επικεφαλής άλλων υπηρεσιών του διεθνούς οργανισμού.

Η ΛΔ Κονγκό κήρυξε τη 15η Μαΐου τη 17η επιδημία του Έμπολα στην ιστορία της, με αρκετές εβδομάδες καθυστέρηση, όπως εκτιμούν ειδικοί, προτού ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κηρύξει δυο ημέρες αργότερα κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος ως προς τη δημόσια υγεία — το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού του.

Η αντίδραση στην επιδημία δεν έχει επιτρέψει ακόμη να σταματήσει η εξάπλωση του ιού καθώς οι υπηρεσίες και οι δομές υγείας της χώρας, μιας από τις φτωχότερες στον κόσμο, είναι μεταξύ άλλων αντιμέτωπες με έλλειψη μέσων και πόρων.

Η επιδημία «εξαπλώνεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη καταγράφτηκε ποτέ» και «σκοτώνει έναν άνθρωπο κάθε 30 λεπτά», επέμεινε ο κ. Φλέτσερ.

«Πάνω από 2.000 άνθρωποι είναι ήδη νεκροί. Πολλοί άλλοι διατρέχουν κίνδυνο. Ο κόσμος πρέπει να αφυπνιστεί και να κινητοποιηθεί».

Η φονικότερη επιδημία του Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό, πελώριο κράτος στο κεντρικό τμήμα της Αφρικής, είχε στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 2.300 ασθενείς επί συνόλου 3.500 καταγεγραμμένων κρουσμάτων την περίοδο μεταξύ του 2018 και του 2020.

Η τρέχουσα έχει στοιχίσει τη ζωή σε 2.128 ανθρώπους επί συνόλου 4.556 εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλις τρεις μήνες αφότου κηρύχτηκε, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό των αρχών της ΛΔ Κονγκό.

«Ανέπτυξα σήμερα άλλα 20 μέλη του προσωπικού μας στην πρώτη γραμμή. Αλλά αυτή είναι κλήση αφύπνισης. Χρειαζόμαστε ταχύτητα, μέσα σε ευρεία κλίμακα και αλληλεγγύη» για να αποτραπεί ο κίνδυνος «ο ιός να φτάσει ακόμα πιο μπροστά από εμάς», ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο κ. Φλέτσερ.

Σημείωσε ακόμη ότι κατένειμε 30,5 εκατομμύρια δολάρια (26,4 εκατ. ευρώ) επιπλέον από το Κεντρικό Αποθεματικό Ταμείο Αντιμετώπισης Επειγουσών Καταστάσεων (CERF) για να υποστηριχτεί η υγειονομική αντίδραση.

«Το ποσό αυτό προστίθεται στα 24 εκατ. δολάρια (20,7 εκατ. ευρώ) που είχαν διατεθεί ήδη στη ΛΔ Κονγκό και σε τέσσερις γειτονικές χώρες» για την αντιμετώπιση της επιδημίας, διευκρίνισε.

Από τα 518 εκατομμύρια δολάρια (448 εκατ. ευρώ) που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση του κοινού σχεδίου προετοιμασίας και αντίδρασης που παρουσιάστηκε στις αρχές Ιουνίου από την υπηρεσία υγείας της Αφρικανικής Ένωσης (Africa CDC) δεν έχουν εξασφαλιστεί ως τώρα παρά 264 εκατομμύρια, προειδοποίησε την Τετάρτη ο ΠΟΥ.

Δεν υπάρχει μέχρι σήμερα ούτε εμβόλιο, ούτε θεραπεία για το στέλεχος Μπουντιμπουγκιό του ιού, στο οποίο οφείλεται η τρέχουσα επιδημία. Βρίσκονται πλέον σε εξέλιξη κλινικές δοκιμές.

Ο Έμπολα έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία πενήντα χρόνια.