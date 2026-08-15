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Εύβοια: Αναστάτωση σε ταβέρνα από φίδι που περνούσε κάτω από τα τραπέζια – Δείτε βίντεο

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THESTIVAL TEAM

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Απρόσμενη τροπή πήρε η έξοδος για φαγητό για θαμώνες ταβέρνας στην Εύβοια, όταν ένα φίδι εμφανίστηκε και άρχισε να κινείται ανάμεσα στα τραπέζια.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που η ταβέρνα βρισκόταν σε λειτουργία και οι πελάτες απολάμβαναν το φαγητό τους. Ξαφνικά, όπως φαίνεται και σε βίντεο που καταγράφηκε, το ερπετό εμφανίστηκε στο δάπεδο και πέρασε κάτω από τραπέζια και ανάμεσα στα πόδια των θαμώνων.

Οι παρευρισκόμενοι προσπάθησαν να απομακρυνθούν και να αντιληφθούν τι ακριβώς συνέβαινε, ενώ το φίδι συνέχισε να κινείται στον χώρο.

Σύμφωνα με το evima.gr, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό σε ποιο είδος ανήκει το φίδι. Από το περιστατικό, πάντως, δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Εύβοια

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