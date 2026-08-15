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Τουρισμός για Όλους 2026 – 2027: Tρέχει το πρόγραμμα μέχρι και τις 21 Αυγούστου

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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις για το ανανεωμένο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», το οποίο προβλέπει μεγαλύτερες ενισχύσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και περισσότερες παροχές για οικογένειες και κοινωνικές ομάδες. Η διαδικασία έχει πλέον ανοίξει για όλους τους φορολογούμενους, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων εκπνέει την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 στις 23:59, επομένως οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται:
-Ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας ΕΔΩ, με τους κωδικούς Taxisnet.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται και μέσω του gov.gr και μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω ΚΕΠ.

Ποιο είναι το ύψος της επιδότησης που δικαιούστε

Το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει ο δικαιούχος, αλλά και με την περίοδο κατά την οποία επιλέγει να χρησιμοποιήσει την ψηφιακή κάρτα.

Για τη γενική κατηγορία το ποσό ανέρχεται σε 200 ευρώ για την υψηλή περίοδο και σε 300 ευρώ για τη χαμηλή.

Άγαμοι ή άτομα σε χηρεία με παιδιά, έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τουλάχιστον τρία παιδιά, καθώς και συνταξιούχοι γήρατος, μπορούν να λάβουν 300 ευρώ στην υψηλή περίοδο ή 400 ευρώ στη χαμηλή.

Η ενίσχυση φτάνει στα 400 ευρώ για την υψηλή και στα 600 ευρώ για τη χαμηλή περίοδο για άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67%, καθώς και για δικαιούχους που έχουν παιδί με αναπηρία 67% και άνω.

Παράλληλα, όσοι κληρωθούν και έχουν τέσσερα ή περισσότερα προστατευόμενα παιδιά λαμβάνουν επιπλέον 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και μετά.

Εάν ένας ενδιαφερόμενος εμπίπτει σε περισσότερες από μία κατηγορίες αυξημένης επιδότησης, θα λάβει το μεγαλύτερο ποσό που δικαιούται.

Τουρισμός για όλους

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