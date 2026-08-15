Δεκαπενταύγουστος στην άδεια Θεσσαλονίκη: 5+1 ιδέες για να περάσεις τέλεια χωρίς να φύγεις

Ενώ το μεγαλύτερο κύμα των εκδρομέων έχει κατακλύσει τα νησιά και τις παραλίες της Χαλκιδικής, η Θεσσαλονίκη τον Δεκαπενταύγουστο μεταμορφώνεται. Η πόλη αδειάζει, οι ρυθμοί χαλαρώνουν, η εύρεση θέσης στάθμευσης γίνεται ξαφνικά… παιχνιδάκι και η πρωτεύουσα της Μακεδονίας αποκαλύπτει μια εντελώς διαφορετική, γοητευτική πλευρά.

Αν έμεινες στην πόλη –είτε από επιλογή είτε λόγω υποχρεώσεων– μην απελπίζεσαι. Συγκεντρώσαμε τις καλύτερες ιδέες για να ζήσεις τον απόλυτο «αστικό» Δεκαπενταύγουστο!

1. Βουτιά εξπρές… χωρίς το μποτιλιάρισμα της επιστροφής

Γιατί να υποστείς τις ατελείωτες ουρές της Χαλκιδικής όταν έχεις επιλογές σε απόσταση αναπνοής; Οι παραλίες της Επανομής (με τον περίφημο «Ναυάγιο»), της Νέας Μηχανιώνας ή της Ασπροβάλτας προσφέρονται για μια γρήγορη και ξεκούραστη εξόρμηση. Αν πάλι δεν θέλεις καν να βγεις από τα όρια του πολεοδομικού συγκροτήματος, μια μέρα στην πισίνα κάποιου μεγάλου ξενοδοχείου της πόλης προσφέρει την απόλυτη αίσθηση πολυτέλειας και δροσιάς.

2. Βόλτα στην Άνω Πόλη και τα Κάστρα την ώρα του δειλινού

Όταν ο ήλιος αρχίζει να πέφτει και η ζέστη υποχωρεί, η Άνω Πόλη είναι ο απόλυτος προορισμός. Περπάτησε στα γραφικά καλντερίμια, απόλαυσε τη δροσιά στα στενά της Επταπυργίου και καταλήξτε στους Πύργους για να δεις ένα από τα ομορφότερα ηλιοβασιλέματα στον Θερμαϊκό, με θέα ολόκληρη την άδεια πόλη.

3. Σινεμά κάτω από τα αστέρια

Ο Αύγουστος είναι η χρυσή εποχή των θερινών κινηματογράφων. Σινέ Ναταλί, Σινέ Απόλλων, Σινέ Αwaita ή το θερινό στο Λιμάνι: διάλεξε την ταινία που σου αρέσει, πάρε μια παγωμένη μπύρα ή μια σπιτική λεμονάδα και απόλαυσε την 7η τέχνη κάτω από τον αττικό… συγγνώμη, τον θεσσαλονικιώτικο ουρανό!

4. Φαγητό και κοκτέιλ χωρίς κράτηση

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της άδειας Θεσσαλονίκης; Μπορείς να βρεις τραπέζι στα πιο δημοφιλή στέκια χωρίς να έχεις κάνει κράτηση τρεις μέρες πριν. Τα Λαδάδικα, η Βαλαωρίτου, η Ρωμαϊκή Αγορά και τα σοκάκια γύρω από τη Μητροπόλεως φιλοξενούν εξαιρετικά Bistro, μεζεδοπωλεία και cocktail bars που παραμένουν ανοιχτά, προσφέροντας χαλαρή ατμόσφαιρα και άμεση εξυπηρέτηση.

5. Πολιτιστική βόλτα στα Μουσεία της πόλης

Με την ησυχία που επικρατεί, είναι η ιδανική ευκαιρία να επισκεφθείς τα μουσεία της Θεσσαλονίκης σαν… τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, αλλά και το MOMus (Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο Λιμάνι) σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις με την άνεσή σου, μακριά από τη φασαρία των καθημερινών.

+1. Το παραδοσιακό προσκύνημα και το πανηγύρι

Αν θέλεις να ζήσεις το αυθεντικό πνεύμα της ημέρας, ο Ιερός Ναός της Παναγίας Δεξιάς στο κέντρο της πόλης, αλλά και οι ιστορικοί ναοί στα γύρω χωριά (όπως η Παναγία στη Νέα Μηχανιώνα) συγκεντρώνουν πλήθος πιστών, κρατώντας ζωντανή την κατάνυξη και την παράδοση της μεγάλης αυτής γιορτής.