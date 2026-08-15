Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη
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Στον νομό Θεσσαλονίκης, σήμερα Σάββατο, αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα.
Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως το μεσημέρι και απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα νότιοι 2 έως 4 μποφόρ.
Τέλος, η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
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