Ινδονησία: Στους 38 οι νεκροί από τη σεισμική δόνηση των 7,7 Ρίχτερ

Στους 38 ανήλθαν οι νεκροί από τη σεισμική δόνηση των 7,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Ινδονησία και προκάλεσε σοβαρές καταστροφές σε μια περιοχή, που βρίσκεται στο λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς», όπου έχουν καταγραφεί και άλλοι τέτοιου μεγέθους σεισμοί.

«Τριάντα οκτώ άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί ως νεκροί, δύο έχουν τραυματιστεί σοβαρά, 11 έχουν υποστεί ελαφρύτερα τραύματα και περίπου 2.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί μόνοι τους από τις περιοχές τους», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών, Σουχαριάντο.

Οι Αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι και κάλεσαν τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία. Ωστόσο, η προειδοποίηση άρθηκε αργότερα, όταν η Υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής της Ινδονησίας ανακοίνωσε ότι η παρακολούθηση δεν έδειξε σημαντικές μεταβολές στη στάθμη της θάλασσας που θα μπορούσαν να απειλήσουν τις παράκτιες κοινότητες.

Σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS), ο σεισμός σημειώθηκε στην περιοχή Φλόρες της Ινδονησίας στις 05:58 τοπική ώρα. Το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 42 μίλια (68 χιλιόμετρα) βορειοβορειοδυτικά της πόλης Έντε, στην επαρχία Ανατολική Νούσα Τενγκάρα.

Τον αρχικό σεισμό ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί.

Ο αρχηγός της Αστυνομίας της Ανατολικής Νούσα Τενγκάρα, Ρούντι Νταρμόκο, δήλωσε ότι ο σεισμός προκάλεσε σοβαρές ζημιές και καταρρεύσεις κτηρίων. Όπως ανέφερε, οι διακοπές ηλεκτροδότησης σε πόλεις και χωριά έχουν δυσχεράνει τη ροή των πληροφοριών και έχουν περιπλέξει τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

«Συνεχίζουμε να συλλέγουμε αναφορές για τις ζημιές και τα θύματα, όμως υπάρχουν προβλήματα στις επικοινωνίες», δήλωσε ο Νταρμόκο.

Πρόσθεσε ότι κατολισθήσεις στην περιοχή Έντε, οι οποίες προκλήθηκαν από τον σεισμό, έκοψαν επίσης την εθνική οδό Τρανς-Φλόρες, έναν ασφαλτοστρωμένο ορεινό δρόμο μήκους περίπου 435 μιλίων (700 χιλιομέτρων) που διασχίζει το νησί Φλόρες, από το Λαμπουάν Μπάτζο έως τη Λαραντούκα.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα έδειξαν ασθενείς σε αρκετά νοσοκομεία να απομακρύνονται από τα κτήρια για προληπτικούς λόγους μετά τον σεισμό. Το προσωπικό των νοσοκομείων μετέφερε εξοπλισμό σε εξωτερικούς χώρους, μεταξύ άλλων κρεβάτια, βάσεις ορών και φιάλες οξυγόνου, ενώ δημιούργησε προσωρινούς χώρους περίθαλψης προκειμένου να προσαρμοστεί στις συνθήκες έκτακτης ανάγκης.

Η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών ανέπτυξε ένα ελικόπτερο για την υποστήριξη των επιχειρήσεων υλικοτεχνικής υποστήριξης και της αντιμετώπισης της έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων πιθανών εκκενώσεων, εφόσον χρειαστεί, ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

Η εναέρια υποστήριξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένης της γεωγραφίας της Ανατολικής Νούσα Τενγκάρα, η οποία αποτελείται από πολυάριθμα νησιά και παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες στις μετακινήσεις και την πρόσβαση.

Η υπηρεσία ανέφερε επίσης ότι περίπου 2.000 κάτοικοι της περιοχής Ναγκέκεο εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και μετακινήθηκαν σε προσωρινά καταφύγια.